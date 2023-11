中国农民骑三轮车周游世界抵华盛顿

2001年, 当整个中国都在欢庆北京取得2008奥运举办权的时候,江苏的一位农民推着他的三轮车,默默离开家乡,他想用自己的方式为奥运做点什么。这中间他骑着三轮车游历中国,又在2012伦敦奥运的时候游历欧洲。2015年10月,他来到美国首都华盛顿。

华盛顿国家广场街头,驶来一辆三轮车。骑车人时不时得推车前行,遇见美国人,他只能笑笑,遇见中国游客,他就打开了话匣子:

"到现在我已经走了24个国家了"

"我姓陈,陈冠明。"

59岁的江苏农民陈冠明骑着三轮车,14年间车轮辗过亚洲、欧洲和北美洲。 一张毛泽东像是他主要的车内装饰。陈冠明宣传北京奥运的初衷没有得到中国官方的回应,却在伦敦奥运时得到了观看里约奥运开幕式的口头邀请。

"巴西国家体育频道电视台""在英国伦敦的唐人街上,他曾经给我一个口头邀请。完了让我七月份赶到巴西里约。到了里约以后他可能会给我一个开幕式的入场券。"

陈冠明所到之处,都有当地华人热情招待。在马里兰州的洛克维尔市,陈冠明在魏先生餐馆门前的停车场过夜。魏先生用"英雄"形容陈冠明:

"我觉得作为当下中国一个农民,做到这样已经不简单了,因为我觉得英雄不问出处。其实大家从他身上得到了启发,受到精神层面上的东西已经足够了。奥运目前对于老陈来说只是个旗帜吧,打个旗号。你说真正能靠他宣传多少奥运的东西,我觉得......很难。"

洛克维尔市居民苗先生作为骑行爱好者,十分钦佩陈冠明:"这种行动很多人去想,但是付诸行动的只有陈先生一个人,这是很难做到的事。而且能安全地走过那么多路,很不容易。"

这么多年,陈冠明衣食住行就靠这辆三轮车,健身养生就喝自己用二锅头和泡的养生酒,与外国人打交道他就没辙了。

"我就会说个thank you so much(非常感谢), 一个sorry(抱歉),一个one, two, three, four, five, seven(数数:1,2,3,4,5,7)。再完了我就不会说了。"

凭这些英文,陈冠明很难了解当地法规,并与当地人沟通。在白宫门前,他违章停车,造型奇特的车子还被警犬前前后后侦查了十几分钟。不过在华盛顿街头前来"盘问"的,更多的还是好奇的人群。人力车夫麦克霍克把自己常用的头巾送给陈冠明,还邀请他到自己的三轮车上体验一把车夫生活。尽管如此,陈冠明还是觉得,华盛顿太不好玩了:

"老百姓比较热情,而且DC空气好一些,环境好一些,其他没什么。虽然是美国首都,但城市并不大,也没有什么古老的文化,也就是国会山和白宫,都是在绿色的包围下,看稍微一点点。"

陈冠明周游世界,是许多人敢想不敢做的事。他游历的体验可能会受限,不过他为观者带来的思考是无限的。(来源:美国媒体)