供给大于需求 国际油价继续下跌

哈通社阿斯塔纳1月12日电 据BBC报道，国际市场原油价格继续下跌，原因包括供大于求、美元强势以及全球需求疲软。

国际市场原油价格继续下跌的情况下，石油输出国组织欧佩克的一些成员国呼吁召开紧急会议讨论是否减产。

欧佩克大会主席卡其库表示，特别会议有可能在３月初召开。

周二（１月１２日）布伦特（Brent Crude）原油价格一度跌至每桶30.44美元，后来虽然回升至每桶美元31.26美元，但跌幅仍然超过１％。

与此同时，美国西德克萨斯中质原油（West Texas Intermediate）期货每桶报30.91美元，下跌1.6％。

国际原油价格今年已经下跌了两成，接近自2003年以来从没有出现过的水平。

地缘政治

欧佩克组织在去年１２月曾经召开会议，下一次的成员国大会应该在６月召开，但是最新的国际市场油价下跌情况促使某些成员国呼吁重新审议产量配额。

欧佩克是否减产主要取决于沙特阿拉伯是否同意。

卡其库表示，沙特从来没有反对举行会谈。沙特也支持在６月之前召开会议。

但即便出现油价大幅下跌的情况，沙特更倾向于保持目前的市场份额。

低油价让一些产量不高的中小型产油国蒙受损失，其中包括尼日利亚、阿尔及利亚和委内瑞拉。

低油价也对沙特造成影响。沙特宣布，去年财政赤字接近1000亿美元，将被迫在今年大幅增加税收。一些分析认为，这一态势可能会影响到地缘政治。

需求疲软

全球石油供大于求问题如此严重，以致于很多国家已经出现无处储藏石油的问题。

据中东问题专家，英国邓迪大学（University Of Dundee）教授保罗•斯蒂文斯（Paul Stenvens） 分析，全世界拥有最大石油储存设备的美国已经到了没有地方存油的地步。

他说，如果供应继续超出需求，唯一能做的就是卖油，这么做无疑推低油价。

普遍分析认为，美元的强势对油价下跌也起到推波助澜的作用，但更关键的原因还是需求疲软。

由于全球经济放缓，中国、印度和巴西等新兴市场的需求减少。上个星期，中国股市和汇市出现的波动，让外界更加担心中国经济问题，全球油价下跌的趋势进一步加剧。

另外，美国在１２月下旬正式解除长达40年的原油出口禁令，更加恶化了全球油市供过于求趋势。