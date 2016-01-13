俄总理：石油价格下滑迫使俄调整预算

哈通社阿斯塔纳1月13日电 据外媒报道,俄罗斯总理梅德韦捷夫说，石油价格下滑可能迫使俄罗斯修改2016年度预算。他说如果石油价格继续下降，俄罗斯必须准备好应对"最坏的情况"。

石油价格周三（13日）下跌到了每桶32美元以下，在过去15个月已经下跌了70%。

俄罗斯政府收入约一半来自石油和天然气行业的税收。

2016俄罗斯联邦预算在去年10月通过，预算制定是根据2016年石油价格每桶50美元的预测做出。但是普京总统后来说这个估计数字"不现实"。

据报道，现在俄罗斯政府部门得到指示，要求他们削减10%的开支，重复了2015年施行的政策。

但是，政府雇员的养老金和薪酬不受预算削减的影响，削减预算能够节支7000亿卢布（91亿美元）。

财政部长西卢安诺夫说，俄罗斯只有在石油价格达到每桶82美元时才能实现预算平衡。

经济部长警告说，俄罗斯将面临长时期石油价格每桶在15-20美元的商品价格低迷期。

他说最大的危险可能是低价会持续相当长的时间，可能数年，甚至几十年。

梅德韦杰夫还说，高利率正在阻碍俄罗斯的经济增长。俄罗斯银行的利率上月保持在11%。一年前俄罗斯央行将利率从10.5%提高到了17%，造成了市场震荡。

俄罗斯的通胀率为15%，但是银行希望明年通胀率能够下降到4%。