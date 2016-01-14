哈萨克斯坦议会通过亚投行协定

哈通社阿斯塔纳1月14日电 今日，参议院（议会上院）全体会议审议通过《关于批准亚洲基础设施投资银行协定条款》法案。该法案提交总统签署后即可生效，届时哈萨克斯坦将正式成为亚投行创始成员国。

2015年6月29日，国家经济部部长叶尔波拉特 •多萨耶夫代表哈萨克斯坦政府签署《亚洲基础设施投资银行协定》。包括哈萨克斯坦在内的57个国家成为意向创始成员国。亚投行股东前三依次是中国、印度、俄罗斯。

多萨耶夫介绍说，亚投行协定生效后，哈萨克斯坦将成为银行的股东，并开始履行职责任务以及获得协定承诺的所有应有权利。各意向创始成员国将以国内生产总值（GDP）衡量的经济权重作为各国股份分配的基础，哈萨克斯坦将向亚投行提供7.293亿美元资金，占亚投行法定资本的0.7%。

多萨耶夫强调，在经济形势严峻复杂的当下，加入亚投行，将为哈萨克斯坦基础设施建设项目吸引稳定和便利的长期贷款等资金提供可能性，为国民经济发展和哈萨克斯坦参与亚洲地区一体化提供契机。

亚洲基础设施投资银行（英语：Asian Infrastructure Investment Bank，AIIB），简称亚投行，是一个向亚洲国家和地区政府提供资金以支持基础设施建设之区域多边开发机构，成立宗旨在促进亚洲区域的建设互联互通化和经济一体化的进程，并且加强中国及其他亚洲国家和地区的合作。总部将设在中国北京，法定资本为1000亿美元。2014年10月，首批22个意向创始成员国在北京签署了《筹建亚投行备忘录》。随后，先后有35个域内外国家作为意向创始成员国加入了亚投行。