新修订的移民法为外籍哈萨克人归国扫除障碍

哈通社阿斯塔纳1月14日电 近日哈萨克斯坦议会通过了《关于对移民和居民就业法律法规进行修改和补充》的法案。该草案已经议会通过，总统签署。

众所周知，两年前通过的移民法为外籍哈萨克人移民哈萨克斯坦设置了许多障碍。该法规明确规定，外籍哈萨克人若想获得回归者待遇需移民至政府指定区域，而移民至非指定区域、并有意获得绿卡需向二级银行存入250万坚戈（按每一家庭成员），定居者自取得回归者待遇4年后方可入籍。因上述原因，两年来，移民我国的外籍哈萨克人数骤然下降。新修订的移民法已对法规中存在的不足进行了完善和补充。《主权哈萨克斯坦报》记者日前就此专访了卫生和社会发展部就业和移民委员会副主任阿斯兰•哈尔焦巴耶夫，采访内容如下：



记者：据相关数据显示，2013年颁布的移民法对外籍同胞移民哈萨克斯坦造成一定影响，能否谈谈具体有那些影响？

哈尔焦巴耶夫：近几年的移民人口可说明这一点， 2011年外籍同胞移民哈萨克斯坦人数为47112人（14803户），2012年39401人（15109户），2013年33952人（15338户）。但自从那部法规颁布以后，移民人数出现大幅下降。2014年8247人（3792户），2015年一月至9月只有3500人。但我们相信，新修订的移民法会吸引全球不同地方的同胞移民至哈萨克斯坦。

记者：是的，我们也希望如此。请您谈谈能使大量外籍同胞踊跃移民我国的这部法规有多大吸引力？

哈尔焦巴耶夫：值得注意的是，新修订的移民法为外籍哈萨克人扫除了一切障碍。外籍同胞有权选择移民目的地，不管定居何处都能取得回归者待遇证书。自获得定居权之日起一年内，可提交入籍申请，提交入籍申请后3个月内将取得国籍。2013年颁布的移民法则规定，在哈萨克斯坦连续住满4年后方可登记入籍。新法还规定，办理绿卡不再要求银行存款金额，并且可持任何种类签证提交绿卡办理申请。外籍哈萨克人落户政府指定的地区，将获得当地政府的配额补贴，针对外籍哈萨克人的社会辅助政策也只适用于落户指定地区的人员。社会辅助政策包括一次性的补贴金额和搬迁报销，政府还将向落户指定地区的家庭提供住房，对年轻家庭提供宿舍。住满5年后，住房可转入居住者名下。当然，从我国其它地区自愿搬迁至政府指定地区的同胞也同样享受上述政策支持。



记者：促使政府采取上述扶持政策的原因究竟是什么？

哈尔焦巴耶夫：自独立以来，有近百万外籍哈萨克人移民我国，移民选择度十分宽广，其中绝大多数选择了定居南部和西部。部分移民来自邻国，愿意在与迁出国毗邻的地区生活。有些移民则选择了地理位置优越、气候适合于自己的区域。据有关专家推测，到2050年，我国北部地区劳动力短缺问题将愈发严峻，而南部地区将出现劳动力大量过剩的局面。此一时期，南部地区人口将增长500万，相反，北部地区人口将减少100万。政府依据此推测，做出了鼓励移民定居北部地区的决定。



记者：常有人说，有一些同胞以回归者身份先定居北部或西部地区，等领到政府补贴、春暖花开时，犹如相思鸟又"飞回"原居住地。不知政府会采取什么措施杜绝这种现象的发生？

哈尔焦巴耶夫：我们也注意到，以前的移民法中却有某些法律漏洞和不合理性。新修订的移民法规定，未满5年擅自迁移至其他地区的人员将依法归还政府提供的住宅，同时退还所有补助资金。众所周知，当前全球经济不景气，国家财政承受着巨大压力，但考虑到外籍哈萨克人回归故乡的迫切愿望，政府还是慷慨解囊，出台优惠政策，帮助他们早日安居乐业。



记者：有部分回归者定居哈国多年，但出于"两头占"的利益考虑，手持绿卡并领取原籍国较高的退休金，为了自身的利益迟迟不加入哈国国籍，您怎么看待这一问题？



哈尔焦巴耶夫：有关这一问题，我认为是可以理解的，因为持有绿卡便于出入境，退休后移民其他国家，至少曾在原籍国为社会出过力，勤勤恳恳工作了大半生，退休后应该享受属于自己的那份退休金。但不管怎样，既然来了，还是加入居住国国籍为最好，因为这将为自己提供更多便利。我刚才已说过，入籍所需申请流程最多6个月完成，快捷便利，但是有一条，入不入国籍，回归者待遇证书有效期只有一年。

记者：同胞们移民至非政府指定区域，是否同样享受政府政策性支持？

哈尔焦巴耶夫：移民无疑对我国人口数量和社会进程产生深远影响，回归祖国的外籍哈萨克人是推动这一进程的积极参与者。目前，归国哈萨克人占我国总人口的6%，因此，所有归国哈萨克人可享有同国民完全相同的社会福利。



记者：目前有多少外籍哈萨克人取得回归者待遇，并准备入籍？



哈尔焦巴耶夫：大约有1.2万人有望获得回归者待遇。

记者：文件类型多尔繁杂最让同胞们头痛，当他们长途跋涉来到祖籍国并办理入籍手续和申请政策补贴时，时常被一些中介商害得叫苦连天。诸如此类问题在新修订的移民法中是否得到解决？



哈尔焦巴耶夫：是的，一些人有过类似的经历。过去同胞们在办理入籍手续时，由于没有及时申请领取个人身份编码(ИИН)，这为他们办理子女入学、就医、银行业务带来了不必要的麻烦。新修订的移民法规定，归国哈侨取得回归者待遇之日起，便可申请领取个人身份编码。



记者：据说，要求在原籍国开具无犯罪记录证明为同胞们增添了麻烦，也引起不少争论，来自中国的同胞们尤为不满。这一问题是否得到妥善解决？



哈尔焦巴耶夫：就开具无犯罪记录证明一事，内务部已与中国驻哈萨克斯坦大使馆接洽，得出的结论是，中国各地结合自身实际开具相关证明，中国法律规定，未履行完法律文书确定的义务的人员不得出境，就是说，给此类人员开具所需证明有难度，双方就此问题还将进行进一步探讨。

记者：移民从原籍国所携带的财产，如汽车等，能否顺利过关？

哈尔焦巴耶夫：我国相关法律规定，外籍同胞移民哈国期间所携带的私有财产，其中包括汽车不需支付任何海关税。

记者：至今为止，有多少外籍同胞定居我国，来自哪国的最多？

哈尔焦巴耶夫：哈萨克斯坦取得独立以来，共有260325户即955894名同胞移民我国，其中乌兹别克斯坦移民占大多数，占总移民人数的61.6%，来自中国的同胞位居第二，占总移民人数的14.2%，蒙古国位居第三，占9.2%，土克曼斯坦位居第四，占6.8%，来自俄罗斯的同胞较少，占4.6%,塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦的相同，占1.1%。值得一提的是，上述人员均已取得回归者待遇，还有一部分同胞属自行迁移人员，加上他们，我们可以自信地说，移民哈萨克斯坦的同胞人数已突破100万。

记者：请问，政府指定的区域包括哪些州？

哈尔焦巴耶夫：依据2013年出台的政策，这些地区包括：阿克莫拉州、阿特劳州、西哈州、库斯塔奈州、巴甫洛达尔州、北哈州、东哈州。政府相关部门不久将进一步明确定居区域。

记者：2016年，政府为外籍哈萨克族回归者准备的相关政府预算是多少？

哈尔焦巴耶夫：今年政府在这方面的预算，可保障1259户哈萨克族移民落户。其中住房预算总额为6889256000坚戈，车船费用预算为341152000坚戈。

记者：感谢您接受采访。（编译：金桥）