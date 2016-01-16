亚投行正式开业 公布理事会主席和首任行长

哈通社阿斯塔纳1月16日电 据新华社报道，亚洲基础设施投资银行（AIIB）开业仪式周六（16日）在北京举行。

中国国家主席习近平出席了当天早上十点半的开业仪式并发表致辞。

新华社透露，在刚刚举行的亚投行理事会成立大会相关议程中，中国财政部部长楼继伟当选首届理事会主席，金立群当选首任行长。

中国外交部发言人之前还透露，中国国务院总理李克强将出席当天下午的亚洲基础设施投资银行理事会成立大会并致辞。

亚投行首任行长金立群

根据此前的中国媒体报道，亚投行总部位于北京金融街，位于中国全国政协礼堂附近。中国中央电视台当天报道称，亚投行总部位于北京金融街9号。

由中国领导人习近平于2013年倡导提出的亚投行于2015年12月25日成立，共有57个成员，中国、印度和俄罗斯分别以30.34%、8.52%和6.66%的份额成为前三大股东。亚投行的投资领域主要包括能源、交通、城市建设、物流、教育医疗等。

亚投行成立过程

2013年10月，中国国家领导人习近平提出筹建亚投行倡议。

2014年10月，首批域内22个意向创始成员国在北京签署《筹建亚洲基础设施投资银行备忘录》，到2015年3月31日，亚投行意向创始成员国总数增至57国，涵盖亚洲、大洋洲、欧洲、非洲、拉美等五大洲，其中包括英、德、法等发达国家。

2015年5月22日， 57个意向创始成员国在新加坡共同商定《亚洲基础设施投资银行协定》文本。6月29日，《协定》签署仪式在北京成功举行。

2015年8月24日在格鲁吉亚首都第比利斯举行的筹建亚投行第六次谈判代表会议，以共识方式推选原中国财政部副部长、原亚洲开发银行副行长金立群为亚投行候任行长。

2015年12月25日，中国财政部部长楼继伟宣布，《亚洲基础设施投资银行协定》正式生效，标志着亚投行在法律意义上正式成立。根据协定，至少有１０个签署协定的成员国已交存批准书，且其初始认缴股本的加总数额不低于认缴股本总额的５０％，协定即告生效，亚投行正式宣告成立。