多萨耶夫率团出席亚投行开业仪式

哈通社阿斯塔纳1月16日电 据经济部消息，亚洲基础设施投资银行（AIIB）开业仪式周六（16日）在中国北京举行。经济部部长叶尔波拉特•多萨耶夫率哈萨克斯坦代表团出席仪式。

消息称，中国国家主席习近平出席了16日当地时间早上十点半的开业仪式并发表致辞。在之后举行的亚投行理事会成立大会相关议程中，中国财政部部长楼继伟当选首届理事会主席，金立群当选首任行长。这标志着800多天的亚投行筹备工作就此收官，并正式开张运营。

"作为意向创始成员国，哈萨克斯坦积极参与了21世纪新型多边开发银行亚投行的章程谈判和筹建进程。在经济形势严峻复杂的当下，亚投行的成立，将为哈萨克斯坦基础设施建设项目吸引稳定和便利的长期贷款提供可能性，同时还有利于协调我国同世界各大银行间的关系。哈萨克斯坦向亚投行提供了7.293亿美元资金，占亚投行法定资本的0.7%。" 多萨耶夫说道。

亚投行成立过程

2013年10月，中国国家领导人习近平提出筹建亚投行倡议。

2014年10月，首批域内22个意向创始成员国在北京签署《筹建亚洲基础设施投资银行备忘录》，到2015年3月31日，亚投行意向创始成员国总数增至57国，涵盖亚洲、大洋洲、欧洲、非洲、拉美等五大洲，其中包括英、德、法等发达国家。

2015年5月22日， 57个意向创始成员国在新加坡共同商定《亚洲基础设施投资银行协定》文本。6月29日，《协定》签署仪式在北京成功举行。

2015年8月24日在格鲁吉亚首都第比利斯举行的筹建亚投行第六次谈判代表会议，以共识方式推选原中国财政部副部长、原亚洲开发银行副行长金立群为亚投行候任行长。

2015年12月25日，中国财政部部长楼继伟宣布，《亚洲基础设施投资银行协定》正式生效，标志着亚投行在法律意义上正式成立。根据协定，至少有１０个签署协定的成员国已交存批准书，且其初始认缴股本的加总数额不低于认缴股本总额的５０％，协定即告生效，亚投行正式宣告成立。（编译：金桥）