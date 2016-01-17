中亚餐饮商机在等您：吉尔吉斯斯坦人熟练用筷子，无辣不欢

"中国菜"是世界三大菜系之一，也是中国文化的重要组成部分，中国的饮食文化慢慢地播撒到了世界各地，并潜移默化地影响着世界各地的饮食文化。在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克想吃中国菜肴，也是件容易的事情，这里分布着40多家中餐厅，同时，在不少当地餐厅也能看到中国菜肴。

不仅在比什凯克，吉尔吉斯斯坦其他地区也是如此，川菜、新疆菜、东北菜等，越来越多的菜系出现在餐厅中。"‘东北一锅炖'、‘兰州牛肉面'、‘新疆大盘鸡'等等各个地方的特色美食在这里都能吃得到"，在中餐厅用餐的塔提雅娜说。中国美食正慢慢走进吉尔吉斯斯坦民众的生活里。

"大盘鸡"被直译成中文发音



中国菜的标志不仅仅只是"北京烤鸭"，新疆菜"大盘鸡"也是当地人心目中一道具有代表性的、美味的中国菜。只要说"大盘鸡"，当地人都能听得懂，因为这道美味的菜肴已被直译成俄语，当地人点菜都会说"大盘鸡"。



因为吉尔吉斯斯坦与中国新疆接壤，与新疆的饮食文化有很多相似之处，所以在这里也能够品尝到许多新疆美食。因为餐饮习惯的不同，"大盘鸡"最初"入驻"吉尔吉斯斯坦时，也曾"闹笑话"。



一位在比什凯克开店多年的中餐老板张先生讲述了这样一段经历。他告诉记者，记得中餐刚刚起步的时候，当地人并不了解中餐是多人一起分享一道菜，也不知道中餐的"分量大"到底是什么概念。"那时候的客人们经常是一桌有几个人就点几份大盘鸡，最后菜端上来的，大家互相干瞪眼，让人哭笑不得。而现在，他们也明白了一份‘大盘鸡'几个人完全够饱"，他笑着说。



那时，当地人吃中餐，往往都习惯地使用刀叉，但现在，在中餐厅会发现，很多当地人都能够熟练的使用筷子。他们会更多选择坐中式圆桌，因为坐圆桌吃饭比坐拼起来的方桌吃饭更方便，并且更有利于交流。



"辣妹子"、"辣哥哥"越来越多



中国饮食最大的特点是什么？本地人给出的答案是"辣"。"辣"已然成为外国人眼中中国菜的标志性特点。尽管很多中餐馆为了适应当地人的口味，一些菜品进行了改良和调整，但对于生活中离不开巧克力和糖果的当地人来说，最受欢迎的毫无疑问还是糖醋味的菜肴。



但是如今，当地有了越来越多的辣妹子、辣哥哥，也出现了很多无辣不欢的当地人。有的是在家里就习惯吃辣，有的则是纯粹因为受到中国朋友影响，从一点辣不沾到最后能和中国人一样。



任女士是一位留学生，她讲述了自己的亲身经历。任女士和两个本地姑娘共租一套房子，有时大家一起做饭，因为自己很喜欢吃辣，所以做的菜比较辣。起初，室友们吃点菜就拼命喝水，慢慢地大家开始喜欢我吃她做的菜，每次做好都被吃光。"虽然感觉到辣，但是味道非常好，虽然辣我还是忍不住想吃，"室友薇拉说。



不仅如此，她们的朋友也爱上了辣，爱上中国菜，火锅也成为了一部分年轻人聚会的首选。"我经常会和我的朋友们聚会，大家喜欢围坐在一起吃火锅，这样很热闹，我也非常喜欢火锅的味道"，叶夫根尼说。



创新优化菜品才能更好适应



从习惯圆桌享用中餐的就餐方式，到爱上无辣不欢的中餐味道，这几年中餐在吉尔吉斯斯坦的发展有目共睹。从前一提到中餐，给大家的印象就是：小地方，小餐馆，卫生条件、用餐环境都不尽如人意。



而现在，在比什凯克的中餐厅，不仅仅只有家常菜馆，也有可承接大型宴会的中餐厅，更有配备了KTV设备的豪华包厢。不论从用餐环境、硬件设施、人员配备、服务质量、还是菜品创新上都有了很大的提升，越来越多的中餐馆走向正规化、规模化，在比什凯克餐饮行业占据了一席之地。



"但是总体来说，中国饮食业还有许多改进的地方。中餐要在菜式创新、口味变化的基础上，保证新鲜、安全、营养和健康。"当地一位中餐企业负责人王先生说。他介绍，吉尔吉斯斯坦中餐企业的发展要跟当地饮食文化、营养健康观念、宗教信仰等相适应，要不断总结经验，不断优化菜肴搭配，追求更高质量，从而建立中餐的良好口碑。同时也应该吸取西餐精致，不铺张浪费的优点，不论是中餐还是西餐，每一道菜都蕴含着千百年的文化和故事，它直接而又高效的拉近了各国人民之间的感情。

多种方式展现中国饮食文化



在吉尔吉斯斯坦国立民族大学孔子学院，有专门的中国烹饪培训班，学生免费学习中餐制作，每一期培训班，都会有很多学生报名学习。吉尔吉斯斯坦学习中文的潮流也带动了中餐的发展，不少学生因为学习中文也开始对中国的习俗、文化、饮食感兴趣起来，并且影响了他们的家庭。



孔子学院在每年的"孔子学院日"活动中都安排了十分吸睛的中国饮食展台，他们不单单用味道征服来参观品尝的人，还有精美的食雕也让当地人大开眼界，食雕成品即可观赏，又可食用，展示了中国美食的精湛技艺，让更多人了解到了中国饮食文化。（来源：中新网）