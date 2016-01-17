委内瑞拉进入“经济紧急状态”

哈通社阿斯塔纳1月17日电 据外媒报道，委内瑞拉政府近日宣布，为了应对国内的高通胀率、物资短缺等问题，全国进入为期60天的"经济紧急状态"。

消息称，根据委内瑞拉当天央行公布的数据显示，2015年委内瑞拉通货膨胀率高达141.5%，第三季度GDP较2014年同期负增长7.1%。

委内瑞拉新任经济部长路易斯·萨拉斯15日代表委内瑞拉政府宣布了进入"经济紧急状态"的决定。萨拉斯在讲话中称，委内瑞拉目前面临高通胀率、汇市混乱、物资短缺等问题，"国际油价战"也重创了委内瑞拉经济。宣布"经济紧急状态"的作用主要在于授权总统采取相关措施更加有效地应对特殊情况。

委内瑞拉宪法规定，当经济形势出现极端情况，严重影响国家经济生活时，政府有权宣布国家进入"经济紧急状态"。专家认为，所谓"经济紧急状态"其实就是一种国家的"非常规状态"，在这种状态下，政府可以在一定程度上不受现有法律限制，采取限购、强制调配等手段，保证多数民众对基本生活物资的需求。此外，政府还可以使用国会批准的国家财政预算外的储备资金，确保国家经济生活正常运转。

15日当天，委内瑞拉央行公布的2015年第三季度经济数据显示，截至2015年9月，委内瑞拉的通货膨胀率为108.7%，以此计算出的年通胀率为141.5%。与2014年同期相比，委国内生产总值负增长7.1%。这是委内瑞拉央行自2015年1月以来首次公布国家宏观经济数据，而按照相关法律规定，央行应当在每月的上旬统计和公布有关经济数据。



委内瑞拉央行此次公布的数据虽然令人震惊，但对于委内瑞拉民众和长期关注委内瑞拉经济形势的媒体、专家而言，却并不出乎意料。甚至有专家认为，实际通胀率可能远高于央行的数据。委内瑞拉货币玻利瓦尔与美元的官方比价多年来一直维持在1美元兑换6.3玻利瓦尔。但2013年，黑市价格达到了1美元兑换约60玻利瓦尔，而2015年下半年则达到了惊人的1美元兑换730玻利瓦尔。通货膨胀和汇率市场混乱问题可见一斑。2015年8月曾经有人通过社交网络发布了一张照片，在委内瑞拉一家咖啡馆，店家用一张2玻利瓦尔的纸币代替餐巾纸包裹油饼交给顾客。因为物资短缺，当时的餐巾纸需要约5玻利瓦尔一张。

对于当前不容乐观的经济形势，委内瑞拉政府认为，国内一些企业家与仇视"玻利瓦尔革命"的外国政府勾结，发动针对委内瑞拉的"经济战"是主要原因。此外，委内瑞拉政府财政收入对石油出口的依赖较大，当前国际油价持续低迷，导致政府财政吃紧。委内瑞拉国内的政治反对派则认为，政府不当的经济政策才是问题的根源所在。2015年12月6日，委内瑞拉举行了议会选举，反对党联盟获得全部167席中的112席，得到议会"超级多数"。执政党"统一社会主义党"仅获得55席。