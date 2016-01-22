法国酝酿再延长紧急状态法

哈通社阿斯塔纳1月22日电 据法新社消息，法国准备再次延长紧急状态法，时间期限可能是3个月。法国自去年年底11月13日经历巴黎恐袭案，在全国实施紧急状态法。法国连日对是否延长紧急状态法做出讨论。

法新社称，对于是否继续延长紧急状态法的决定，将由法国总统府在近日内做出。

尽管有批评说，紧急状态法的决定与实施有过度的嫌疑，但法国政界朝野大部分意见都倾向于继续延长。

法国国民议会将投票表决，各个政党的议员多数透露将支持延长的议案。

法国总统奥朗德20日会见了国民议会主席社会党人巴尔多罗纳。

现有的紧急状态法到2月26日截止。巴尔多罗纳透露，总统将请求议会允准延长。

据报导，法国舆论总体支持紧急状态法，大部分受采访的法国人认为紧急状态法没有影响他们的生活。法国民众普遍认为，紧急状态法给予法国反恐与安全带来保障。

在反恐议题下，法国预备修改刑法。据法国社会党议员巴士莱表示，延长紧急状态法是有必要的。这是一个复杂的问题，但恐怖主义威胁今天依然存在。很显然，如果取消紧急状态法，如果法国再受到恐怖袭击，届时人们会反过来批评政府。

分析说，尽管已经有人权组织以及欧盟理事会人权专员批评，但政府可能不会让步。

另一位社会党议员表示，在他的选区，没有任何一位选民向他抱怨紧急状态法改变了日常生活。但在紧急状态法治下，反恐的力度却有很大改变。