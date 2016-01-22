纳扎尔巴耶夫：科研机构要经常性发布全球风险报告

哈通社阿斯塔纳1月22日电 据总统府新闻局消息，22日，纳扎尔巴耶夫在总统府接见哈萨克斯坦科学院院士肯杰哈力•萨哈迪耶夫 。

交谈中，两人就我国科学技术领域一些重要问题和经济政策走势进行了认真和务实的探讨。

纳扎尔巴耶夫指出，当今世界，经济与地缘政治危机频发，面临风险的形势加剧，难以摆脱的一些危机严重影响到各国社会秩序的正常运转。在全球风险复杂纷呈的背景下，我国科学研究部门应适时发布全球风险报告，以便政府采取有效防范措施。

纳扎尔巴耶夫说，实践已经充分证明，当今世界没有人能够准确地预测和把握未来，就是世界上一流的科学家也是一样。有人分别对欧洲、美国和中国做出了不同的预测，但谁都无法做出全面而准确的评估。当然，这并不影响我们对未来世界的研究、探索和预测，我们可以进行超前的思考、分析判断和战略评估。

纳扎尔巴耶夫指出，大国之间的相互制裁严重影响到全球经济的复苏，恐怖主义威胁需引起高度重视，世界各国团结一致才能重拳打击恐怖主义，以致消除它。我国科研机构也应依据上述情况制定自己的全球风险报告。

萨哈迪耶夫表示，目前正在实施的国家各大战略举措为国家经济发展提供了强大动力，科研机构有义务、有责任为国家各项事业发展出谋划策。为此，民间社会组织以及学术界和科研机构需要更加密切合作。（编译：金桥）