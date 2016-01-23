美国超过中国 重新成为全球最大外资流入地

哈通社阿斯塔纳1月23日电 据《华尔街日报》报道，联合国周三发布的数据显示，随着流入发达经济体的资金规模几乎翻倍，2015年美国重新夺回了全球最大外资流入地的桂冠，力压香港和中国内地。

总体而言，2015年企业的海外投资规模增长36%，估计达到1.7万亿美元，为2008年金融危机以来的最高水平。在危机过后的几年，企业对增长更快的发展中经济体的海外投资份额不断上升，2012年发展中经济体在全球投资流入的份额首次超过50%，并在2013年和2014年维持这一水平。

但联合国贸易与发展会议(U.N. Conference on Trade and Development, 简称：贸发会议)发布的初步数据显示，2015年企业重新回到了危机之前的海外投资模式，发达经济体在全球投资流入的份额占到55%。

美国引领了这一势头，总计吸引了3,840亿美元的海外投资，较上一年增长三倍，超过了香港的1,630亿美元和中国内地的1,360亿美元。自20世纪80年代贸发会议开始监控投资流动以来，美国在多数年份都是全球最大的外资流入地。但2014年中国夺得了桂冠，流入美国的海外投资规模降至异常低的水平。

不过贸发会议表示，重返危机前模式并不意味着海外投资流回归健康常态。该机构称，这只是暂时受到一些因素的提振，如跨境并购交易激增，以及被该机构称为"公司重置"的行为，即出于避税和安全原因而搬迁公司总部、生产活动并没有大规模转移。

贸发会议称，预计2016年外商直接投资将下滑，反映出全球经济的脆弱性、全球金融市场的震荡性、总体需求疲弱的状况以及一些大型新兴市场经济体的显著减速；地缘政治风险升高和地区紧张局势可能会进一步放大这些经济挑战。

2015年整体外商投资上升的主要原因是并购额飙升61%至6,440亿美元，其中大部分为外资企业收购美国公司，其中一些交易涉及税负倒置(tax inversion)，即美国公司为利用更优惠的税收制度而在英国和爱尔兰收购竞争对手。

尽管投资者担忧中国经济放缓以及可能对亚洲其它地区的影响，但中国吸引的外商投资较2014年增加了6%，总体来说流入亚洲发展中经济体的投资额整体上升了15%，其中印度吸引的外商投资增加一倍至590亿美元。

不过，其他发展中地区的表现欠佳，这在很大程度上反映了大宗商品的需求放缓已导致其价格暴跌。非洲的外商投资下降31%至380亿美元，拉丁美洲也经历了11%的降幅。同样，俄罗斯的外商投资几乎减半，哈萨克斯坦的降幅则高达62%。