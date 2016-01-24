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    哈萨克斯坦摄影师镜头下的纽约最严重的暴风雪天气

    15:30, 24 一月 2016
    Photo: None
    哈通社阿斯塔纳1月24日电 23日，入冬以来最强暴风雪天气袭击美国东北部地区，从首都华盛顿、费城、巴尔的摩到纽约、新泽西，影响范围波及8500万人口。暴雪天气虽然很糟糕，但是值得庆幸的是，普通市民的生活并没有受到太大的影响，有些市民反而走上街头，享受着暴风雪带来的前所未有的视觉感受。哈萨克斯坦生活在美国纽约市的摄影师阿尔肯•阿万有幸拍到纽约市民不顾特大暴风雪在街头穿梭、有趣玩耍的场景。（编译：金桥）




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