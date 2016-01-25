葡萄牙右翼候选人马塞洛赢得总统大选

哈通社阿斯塔纳1月25日电 据《华尔街日报》25日报道，葡萄牙选民周日选举保守派候选人、著名电视评论员马塞洛(Marcelo Rebelo de Sousa)为下一任总统。葡萄牙总统虽然是象征性国家元首，但对于维持脆弱的新政府治下的政治稳定具有关键作用。

超过99%的计票工作完成后，中右翼社会民主党人士马塞洛获得了超过52%的选票，而以独立候选人身份参选的里斯本大学(University of Lisbon)前校长Antonio Sampaio da Novoa排在第二位，获得接近23%的选票。左翼集团党(Left Bloc)的候选人排在第三位，票数略高于10%，该极左党派曾质疑葡萄牙在欧元区的影响。

执政的社会党此前未曾正式支持任何候选人，但该党很多成员都公开支持Sampaio da Novoa。

如果马塞洛未能获得50%的选票，那么他和Sampaio da Novoa将在2月份的决选投票中展开角逐。

虽然葡萄牙的行政权在总理手中，但总统有权解散国会、有权否决特定法律或者将其提交给立宪法院。

现年67岁的马塞洛在选举时称，如果当选，他将寻求稳定和共识。他曾试图将自己定位为密切联系民众的独立候选人，葡萄牙民众称其为马塞洛教授。

马塞洛在获胜演讲中称，他将是全体葡萄牙人的总统。他承诺会保持公正，寻求实现葡萄牙的社会和政治统一。