俄专家：中国或在油价下跌中节省数千亿美元

哈通社阿斯塔纳1月25日电 据俄罗斯卫星网消息， 俄罗斯能源发展基金会经理谢尔盖•皮金向"卫星"新闻通讯社表示，中国或在油价下跌中节省数千亿美元。

皮金表示，在去年的油价下跌中，原油消费国较2014年节约了1.6万亿到1.7万亿美元，而中国则是主要的原油进口国。皮金指出："中国每天的进口量约为1000万桶。如果按照100美元每桶的价格计算的话，每桶可以节省70美元，再乘以天数，得出节省的总数。"

皮金还强调，中国不仅作为原油进口国获利，作为原油加工国也同样如此。

他说："石油制品的价格上涨比石油本身要迅速，销售的利差也一样。包括中国在内的石油进口国兼加工国处于非常有利的位置。中国可以购入任何量的石油，再根据需求，将石油加工品出口至东南亚对此稀缺的国家。"

根据高盛银行此前的统计，能源载体价格的剧烈下跌能为中国在2016年节省至少4600亿美元。据该行的计算，中国能在油价下跌中节省3200亿美元，在金属、煤等其他能源载体和农产品的价格下跌中节省约1200亿美元。

分析人士认为，这种情况可以帮助中国重新制定国家的经济模型。中国商界可以将更多的投资集中在消费和服务领域，而不是重工业发展上。