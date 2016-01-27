全球企业目光趋保守 不愿冒险令长期投资受抑

哈通社阿斯塔纳1月27日电 据《华尔街日报》报道，如今，问问任何一家企业对前景的看法，你都会听到诸如物联网、优步化、机器人取代人类工作等等说法。

但是，看看那家企业的支出情况，你就不会感到那么乐观了。企业大肆花钱收购同业或回购自己的股票，但同时却严格控制资本扩张。

这印证了全球经济存在的一个令人不安的问题。在步入扩张期将近七年之际，风险厌恶情绪依然普遍存在。避险意愿正在抑制企业投资、生产率以及薪资增长。如果这种趋势持续，全球将进入一个工人们不满情绪加剧、政治动荡的时代。

眼下企业面临诸多难题，比如，维权投资者要求企业更重视短期现金支付，而不是进行风险较高的长期投资，又比如，企业为满足政府监管要求而面临着成本不断上升的局面。但最大的问题是学习曲线：企业还不知道如何从最新的技术进步中获利，从历史经验来看，企业可能需要等上数年时间。

根据凯雷投资集团(Carlyle Group)的托马斯(Jason Thomas)提供的数据，2009年以来，美国公司的资本投资增幅为43%，股息增幅为67%，股票回购增幅为194%。减少冒险的不仅是现存的公司，尝试开设新公司的创业者人数也有所减少。美国人口普查局(U.S. Census Bureau)的数据显示，2009年以来，每年新建立公司的数量都比之前八年要低18%，而公司关门的数量却没有发生变化。

公司愿意承担一些财务风险，但甚至在这方面公司花钱的目的也不一定是为更长远的未来着想。汤森路透(Thomson Reuters)的数据显示，2015年美国的公司在并购交易方面的支出超过2万亿美元，比2006年创下的前一个纪录高出三分之一以上。美国的公司为了进行这些并购交易借入3,260亿美元，比此前高点高出一倍多。但大多数并购交易的目的是为了消除重复成本、填补产品线或市场空白、或者提振销量。

这些现象在全球各地都能看到。所有发达国家的投资形势都很疲软。由于投资对于提高生产率来说非常重要，因此2009年以来生产率的上升幅度也很小，美国的平均生产率升幅略高于1%，其他许多国家更是不足1%；生产率指的是每个工人的产出。极低的生产率升幅以及不均衡情况加重，是工人工资涨幅无法跟上通货膨胀率的原因，也是选民们心存不满的原因。

避险情绪升温背后的原因是什么？

很多公司和投资者因全球金融危机而受到重创。这有助于解释国债收益率为何持续保持低位：灾难发生时，无论是恐怖袭击、流行病爆发或南中国海（中国称南海）爆发战争，债券的价格几乎保证会上涨。

另外一个令风险偏好降温的因素是政府监管加强。监管部门迫使银行持有更多资金和流动资产，退出一些业务，参加压力测试。他们还加大违规行为处罚力度；违规行为包括从对客户信息处理不当到违反洗钱规定或金融制裁措施。这自然而然使银行对放贷更加谨慎。

同样的原因使其他行业监管要求加强。在制药行业，近几十年来新药上市成本大幅上升，一定程度上是为了满足日益复杂的安全和疗效标准。

相关因素之一是企业面临来自股东的、要求更有效配置现金的压力。凯雷投资集团的托马斯发现，在上世纪90年代末，派发大额股息的公司其股票相对同行表现不佳。如今，情况正好相反：派发大额股息的公司股票表现强于大盘。

他表示，在过去，此类股息支付被视作表明一家公司缺乏有利可图的投资选择的证据；但现如今，投资者（特别是维权投资者）对这类投资选择的价值持有"与生俱来的怀疑态度"，认为这方面大部分钱都被浪费了。

然而，虽然来自政府和股东的压力可以部分解释为什么企业采取规避风险的做法，但最重要的因素仅仅是企业并未看到当前可投资的一些技术能带来显著回报。尽管围绕社交媒体和智能手机的热度始终未减，美国企业对高科技设备的投资与国内生产总值之比仍远低于衰退前水平。企业和个人更换电脑和智能手机的时间间隔变得更长，因每次升级后的设备所增加的足以吸引人的功能不断减少。

那么人类注定只能以勉强维持的方式改善生活吗？比如以成本越来越高昂的药物治疗越来越罕见的疾病，抑或是发明出另外一种社交媒体应用，供人们在等公交车时打发时间？

回答是否定的，但向前看的关键在于向后看。

几十年前，目前任职于纽约大学(New York University)的经济学家罗默(Paul Romer)指出，如果公元1000年之后的大部分时间里经过通胀因素调整后的人均收入的现代增长率为2%的话，那么那时候的人均年收入应该为0.01美分（按照现在的美元价值计算），这样的水平远不足以维持生活。因此，随着时间推移增长率肯定是加速上升了。

的确是这样，罗默引用的数据显示，在公元1700至1799年荷兰是世界上最大的经济强国时，人均产出的年平均增幅约为零。到了公元1800至1899年英国成为世界经济强国时，这一增长率提高至1.4%。在接下来美国称霸的时代，平均增长率约为2%。

是什么造就了这种变革性的加速增长？不是生产所需的资本和劳动力数量，而是把资本和劳动力结合在一起的效率和创造力，这就是创新的精髓。

罗默的突破性在于确定了想法、信息和知识推动增长的特性：与机器或工人不同，想法一旦形成，可以被复制及不断地被免费分享。因而，决定增长的因素既包括社会创造了多少想法，也包括这些想法推广的速度和效率。

罗默的发现意味着，虽然生产力增速可在一个世纪的跨度内保持强劲，但一个十年与下一个十年之间的差别仍可能非常大；当前正处在生产力增长疲弱的十年。

对企业整体而言也是如此。一个新技术或商业模式可能会造成重大损失，因此最开始只有少数公司尝试。只有在明显获利后，大批公司才会跟进。主要由发达经济体组成的经济合作与发展组织发现，自2000年以来，制造业中的领先公司（每个行业中生产力最高的公司）的生产力每年提高3.5%，服务业中领先公司的生产力每年提高5%，而所有其他公司几无增长。

好消息是，这两个问题──在学习如何使用新技术以及推广这些新技术所面临的困难──都可以随时间的推移得到解决。坏消息是，没有人知道需要花多长时间。

油市和股市相关程度达到26年来最高水平

今年原油市场和股市出现了步调一致的走势，这一罕见现象凸显了投资者对于全球经济增长前景的担忧不断加重。

在2016年初油价下跌的同时，全球股市也创出了有史以来最差的开年走势。周一，油价和股市再度下挫，国际基准的布伦特油价下跌2%左右，欧洲各股指和美国股指期货全部走低。而上周五油市和股市曾同步反弹。

《华尔街日报》根据布伦特油价和标准普尔500指数的数据计算得出，过去一个月来两者每日走势之间的相关系数为0.97，比过去26年任何可比阶段的相关程度都要紧密。相关系数为1说明油价和股价总是朝同一方向运行，相关系数为-1意味着两者走向相反。

油市和股市之间的这一异常紧密的相关性在一定程度上反映出影响两个市场的一个共同因素，即投资者担心中国经济放缓会带动全球经济陷入衰退。但由于每个市场的交易员和投资者都从对方市场寻找线索，以判断情况到底有多糟糕，因此放大了整体看跌人气。

近期的这种模式标志着下跌达19个月之久的原油市场格局发生了变化。那些长期以来担心油市受到供应过剩困扰的交易员如今正越来越担心需求可能也开始下降。

即便在盛产石油的中东地区，投资者情绪也发生了变化。在迪拜，商人曼格拉尼(Ramesh Manglani)以前在投资股市之际从来没考虑过油价，尽管能源对该地区以及该地区公司的影响力巨大。

曼格拉尼表示，在投资股市近十年后，自去年以来一切都变了。他表示，现如今他们早上的第一件事就是查看油价和亚洲市场走势。

从历史上看，经济衰退期间油价和股市之间的相关性更为紧密。2008年随着金融危机的蔓延，这一相关系数曾飙升至0.8以上。

股市并非是当前市场动荡期间表现出与油价存在更紧密相关性的唯一资产类别。近几个月，受全球经济增长担忧影响，铜价和公司债券也呈现了与油价类似的走势。根据花旗集团(Citigroup)策略师，最近几周，油价和信用指数之间的相关系数已接近1。

大多数经济学家预计全球经济不会衰退。然而，不断升高的相关系数是市场释放的另一个信号，即全球经济增长可能迅速放缓。