美国大学通过视频面试考核中国学生

哈通社阿斯塔纳1月29日电 据BBC报道，美国多所大学已经采用视频面试的方式对申请就读的国际学生进行考核，一些高校工作人员指这样可有效防止舞弊行为。

据美联社报导，越来越多的美国高校推荐使用这一面试方式来防止申请人通过剽窃、伪造成绩单和代考等舞弊行为进入美国大学。

报导指，美国高校招生部门需要解决的舞弊行为来自所有不同的国家，包括美国本土，但由于中国留学生数量巨大，因而更受关注。

上周，监督学术评估测试（SAT，俗称"美国高考"）的非营利组织美国大学理事会（College Board）取消了在中国大陆以及澳门共45个考试中心的SAT测试，原因是怀疑部分学生可能预先获取了试题。

中国的中产阶级规模增长迅速，去年留学美国的中国学生人数超过30万，在近十年中增长超过两倍。

"外面肯定有一些关于舞弊的证据和文件，而如果你相信这些说法的话，其中一种真正解决的办法就是和英语能力有限的人进行即兴的面试，"美联社引述马萨诸塞大学（University of Massachusetts）的助理教务长表示，"这肯定能让人们放下心头大石。"

由申请人本人参加的视频面试被更多的美国大学认为是直接评估学生语言能力和人格个性的有效方式。

多数大学会由本校亲自进行视频面试，但过去数年在北京已经出现了一些代理机构，对申请人进行面试，然后按申请人意愿将视频录影寄往他们希望申请的大学。

"和我们合作的那些学校，就是想要让他们的招生程序更加有诚信，"其中一家代理面试机构InitialView的创始人之一特里•克罗福德（Terry Crawford）告诉美联社说。

除诚信外，一些大学也发现，由于中国的中学教育体系和方法与美国有较大差别，从中国学生的成绩单以及书面的个人陈述较难获得对学生的真实印象。

"你不能用一个美国的标准来筛选，"佐治亚理工学院的招生主任里克•克拉克（Rick Clark）说。