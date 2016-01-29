俄动物园山羊"铁木尔"被老虎"阿穆尔"推下山坡 受到惊吓有擦伤

哈通社阿斯塔纳1月29日电 据俄罗斯卫星网消息， 俄滨海边疆区野生动物园经理德米特里∙梅津采夫对俄新社记者说，山羊"铁木尔"因不断挑衅被老虎"阿穆尔"教训了一下："阿穆尔"抓住山羊将其推下山坡，在兽医处就诊时，山羊仍处于惊吓状态，并有几处擦伤。

梅津采夫说，"老虎阿穆尔对山羊铁木尔的过分举动忍了很久，山羊在一个小时内不断激怒老虎，要么用犄角顶、用脚踩，要么从山坡上推老虎。老虎终于忍无可忍，于是抓住山羊脖子，拍了拍，将其丢下山坡。如果老虎真想弄死山羊，他很早以前就会这么做了。我为老虎在这种情况下还能保持忍耐感到吃惊，它对这只无赖的山羊保持了这么长时间的宽容"。

据梅津采夫说，这次冲突事件发生在1月26日。受伤的山羊已送到兽医站，所幸伤情不重，也没有骨折。

据当地媒体报道，在滨海边疆区动物园的网站上已经上传了该事件的视频。

滨海边疆区动物园的山羊"铁木尔"和老虎"阿穆尔"的友谊去年已被全国熟知。2015年11月末，山羊作为猎获物被放进兽栏投喂给老虎，但老虎并未吃它，因为铁木尔予以了回击。山羊甚至占据了老虎的睡觉地，并迫使后者睡到顶棚上。近来两只动物各自单独过夜，但白天在动物园里一起散步。铁木尔和阿穆尔成了俄罗斯网络上的宠儿，在YouTube上的视频点击率有好几百万。野生动物园网站对山羊和老虎的生活进行在线直播。