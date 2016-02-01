法国总统奥朗德再次动用特赦权

哈通社阿斯塔纳2月1日电 据外媒报道，法国总统弗朗索瓦·奥朗德今天决定再次动用特赦权，让一名遭受家暴长达47年、最终持枪杀夫的女子免于牢狱之灾。这是奥朗德上任将近4年来，第2度动用这项权力。

消息称，这名叫做索瓦吉（Jacqueline Sauvage）的女子今年68岁，遭受丈夫马洛（Norbert Marot）殴打和强暴长达47年，连他们的女儿也成为暴力和性侵受害者。

他们的儿子于2012年自杀身亡，隔天索瓦吉在忍无可忍下，持猎枪朝马洛背后击发3枪致死，她去年12月被判处10年有期徒刑。

由于索瓦吉年事已高，且长期受暴的遭遇令人唏嘘，网络联署要求奥朗德特赦的活动募集到超过40万人签名，国会议员、部长、巴黎市长伊达戈（Anne Hidalgo）等政界人士不分左右派，近期也多表支持。

法国总统府晚间发布声明，决定特赦索瓦吉的牢狱刑罚，她可立即申请有条件获释。

法国总统府还表示，基于特殊人道状况，将尽可能在最短时间内、于遵守司法职权的情况下，让索瓦吉回家。

据悉，法国总统有权取消或减轻刑罚，但需要司法部长背书。奥朗德自2012年5月上任以来，仅使用过一次赦免权，当时是让一名服刑了38年的受刑人沈纳威（Philippe ElShennawy）有条件获释。