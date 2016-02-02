外媒：普京拟重启国企私有化

哈通社阿斯塔纳2月2日电 据英国《金融时报》2日报道，俄罗斯正把七家大型国有企业——包括俄罗斯航空公司(Aeroflot)、钻石生产商阿尔罗萨(Alrosa)以及俄罗斯石油公司(Rosneft)——列为潜在私有化主体。随着来自石油领域的财政收入日益减少，克里姆林宫正在考虑采取激烈举措。

在围绕多年来首个全面改革方案的辩论趋热之际，预计原油价格暴跌将使俄罗斯经济连续第二年遭遇衰退。油价崩盘已经使俄罗斯的预算出现一个大洞。

多年来，莫斯科出售了一些小型国有企业的股份，但自弗拉基米尔•普京2012年重掌总统大权以来，这方面的进展已经放慢。上世纪90年代俄罗斯的自由主义经济政策制定者为了一举告别苏联经济体制而发起的私有化浪潮，仍给人们留下巨大心理创伤，那波私有化让极少数人一下子暴富，形成俄罗斯的寡头阶层。

阿尔罗萨、俄罗斯石油公司、另一家油企Bashneft、俄罗斯铁路(Russian Railways)、俄罗斯外贸银行(VTB)、俄罗斯航空公司以及俄罗斯最大造船企业Sovcomflot的掌门人昨日都被叫去开会，普京在会上与他的经济团队讨论了今年的私有化计划。

"以往私有化的意图是调整经济结构，提高经济效率"，晋新资本的奥列格•柯兹敏表示。"现在，随着油价大幅下降，筹集资金的问题是私有化重新提上议事日程的原因之一。"

布伦特原油昨日下跌5.14%，至每桶34.14美元。俄罗斯总理德米特里•梅德韦杰夫领导的内阁正忙于修订2016年预算，该预算假定出现3%的赤字，但其依据是去年11月初每桶50美元的平均油价。

对于直到2014年一直依赖油气财政收入填补逾半预算支出的俄罗斯，油价暴跌带来了深切痛苦。去年，油价下滑使来自油气的财政收入占预算收入比例降至43%。根据俄罗斯最大银行的投行部门Sberbank CIB计算，如果平均油价降至每桶30美元的水平，来自油气的财政收入占比将降至35%以下。

最大的潜在资金来源是私有化。投资者对于莫斯科方面能不能执行这一计划表示怀疑，因为上世纪90年代的国有资产出售留下腐败污名，在公众心里播下了对私有化极不信任的种子。"任何出售如果价格过低，都将使我们受到怀疑，认为我们又在做上世纪90年代的事情，"一名政府官员表示。

2010年（那时普京与梅德韦杰夫对换政府职位），俄罗斯政府曾承诺出售一批国有企业的股份。但是多数规划中的大笔交易被推迟至今。

熟悉俄罗斯石油公司思路的一位人士表示，该公司首席执行官伊戈尔•谢钦坚称，尚未做出任何决定。普京之前给一些人对改革议程的过高希望泼了冷水。