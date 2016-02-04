日内瓦叙利亚和谈暂停　双方互相指责

哈通社阿斯塔纳2月4日电 据BBC报道，为了结束叙利亚五年内战而召开的和谈在瑞士日内瓦开始仅仅三天后，联合国宣布暂停和谈三周，但否认和谈已经失败。

联合国秘书长叙利亚问题特使德米斯图拉星期三（2月3日）晚说，暂停和谈是因为阿萨德政权提出要解决一些程序问题，反对派则关注叙利亚人民的即时需要。



美国国务卿克里指责阿萨德政权一方在俄罗斯撑腰下，试图以武力解决这场战争，叙利亚驻联合国大使贾法里则指责反对派听从沙特阿拉伯、卡塔尔和土耳其的"主子命令"破坏和谈。



德米斯图拉表示，联合国希望在2月25日重启谈判。



在宣布暂停和谈之前，叙利亚政府公开宣称截断了叛军控制城市阿勒颇的主要补给路线，重挫反对派。



代表叙利亚反对派的高级谈判委员会首席协调员希贾卜也指责阿萨德政权一方要为和谈失败负责，尤其是在和谈进行之际，政府军继续在俄罗斯空中力量的支援下轰炸叛军据点。



而在美国批评叙利亚政府与俄罗斯之际，法国也形容叙方的军事行动是"以鱼雷攻击"和谈。



俄罗斯外长拉夫罗夫则在稍早前称，直到像"叙利亚支持阵线"等"恐怖组织"被"真正击溃"之前，俄罗斯在叙利亚的空袭行动将不会停止。