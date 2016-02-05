波兰重新调查前总统专机俄罗斯坠毁原因

哈通社阿斯塔纳2月5日电 据外媒消息，波兰宣布将对2010年在俄罗斯发生的一起空难事件重新展开调查，那次事件导致波兰总统卡钦斯基和其他95人丧生。

波兰国防部长马切雷维奇说，先前所做的人为错误和恶劣天气导致空难的调查存在着"错误"。

他说，在斯摩棱斯克发生的坠机事件可能是爆炸引起的。

波兰官员此前曾指责俄罗斯隐瞒了关键证据，但是俄罗斯对此予以否认。

马切雷维奇在宣布展开新的调查之际表示，波兰总统所乘坐的飞机于2010年4月10日在俄罗斯西部坠毁之前，在距离地面15到18米的空中解体。

他说，这些状况不仅构成了对事件重新展开调查的足够理由，也构成了必须重新展开调查的理由。

三次调查

他对先前所进行的三次调查的结论提出了质疑，其中包括两次波兰调查和一次俄罗斯调查。

所有三次调查都排除了爆炸的可能，声称造成空难的原因是大雾，机师训练不足以及俄罗斯航空管制人员出现失误。

在那次空难中丧生的还有多名波兰高级官员，其中许多人属于目前执政的以已故总统卡钦斯基的孪生兄弟雅罗斯瓦夫•卡钦斯基为领袖的法律与公正党。

法律与公正党从来没有接受过先前调查得出的有关那次空难是一次事故的结论。

俄罗斯外交部发言人对波兰政府的最新举动发表评论说，俄罗斯希望波兰的这一行动同政治无关。

波兰与俄罗斯之间的关系由于在乌克兰东南部发生的持续冲突以及莫斯科在2014年兼并克里米亚半岛的行动而陷入紧张。