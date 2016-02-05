拉加德敦促加强全球危机应对机制

哈通社阿斯塔纳2月5日电 据英国《金融时报》5日报道，国际货币基金组织(IMF)总裁警告，全球经济中用于应对金融冲击的机制亟需整改，为可能即将爆发的新兴经济体危机做好准备。

克里斯蒂娜•拉加德呼吁政策制定者加强现有的"安全网"——从央行之间的货币互换额度，到获得多边贷款机构信贷额度的渠道——从而为依赖大宗商品出口的新兴经济体爆发危机做好准备，这些经济体目前处于"严重压力之下"。

"各方还可以加大安全网的规模，"她补充说。

依赖石油的国家（如尼日利亚）目前面临着强劲的逆风：财政预算赤字不断上升，外汇压力不断加大，经济增长不断放缓，这些国家还需要接受大宗商品价格可能保持低迷相当久的现实。

拉加德表示，相关国家政府需要提高支出效率，减少拍脑袋的公共项目。它们还需要让本币更为自由地浮动，以缓冲经济冲击。

拉加德随后告诉记者，IMF准备向阿塞拜疆和尼日利亚等石油出口国提供财务援助——如果它们提出申请的话。但她表示，任何这样的帮助都不应该带有"耻辱"标签。"它们显然是外部冲击的受害者"，这种冲击的形式是石油和其他大宗商品价格暴跌。

但拉加德也警告称，全球经济需要做好更加充分的准备，应对大宗商品价格暴跌可能在新兴经济体引发的新一轮危机。

"尽管自2008年金融危机爆发以来，（全球经济）安全网的规模和覆盖范围都已扩大，但这个安全网也变得更加碎片化和不对称，"她在对马里兰大学学生发表讲话时表示。

她表示，IMF将在未来几个月里研究一些旨在完善和扩大全球安全网的新提议。同时中国作为20国集团(G20)今年的轮值主席国，也已将此列为工作重点。

拉加德称，美国国会去年12月批准IMF的一揽子改革方案，使该组织有更多资源应对经济紧急情况，并在IMF内部给予中国等新兴经济体更大发言权。IMF还在考虑"加强和拓宽......适合有关各方的"预防性信贷额度的可获得性。

但她表示，目前的机制仍存在一些漏洞，而这些漏洞正导致全球经济出现扭曲。

其中一个漏洞是，新兴经济体不能获得它们需要的工具，包括与主要央行——如美联储和欧洲央行——的货币互换安排。