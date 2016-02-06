美国失业率下降薪资上涨

哈通社阿斯塔纳2月6日电 据英国《金融时报》6日报道，美国失业率上月降至5%以下，同时薪资加速上涨，尽管招聘有所放缓，这似乎表明，面对各方对世界经济健康状况不断加剧的担忧，美国就业市场保持了较好局面。

雇主在1月增添15.1万工作岗位，逊于经济学家们之前的预期，但足以把失业率压低至4.9%，这是自2008年2月以来的最低位。

工资上涨速度远远超出预期，平均时薪提高12美分，使同比增幅达到2.5%。

这批数据出炉之际，全球经济前景处在一个关键时刻，企业和投资者都寄望于美国经济持续扩张，即便包括中国在内的新兴市场前景变暗。各方的担忧引发了一场围绕美国衰退风险的辩论，接受英国《金融时报》调查的经济学家们警告，衰退风险达到20%。

美国总统巴拉克•奥巴马夸耀称，这些数据证明，美国比其他发达经济体复苏更快、更有后劲，他对薪资上涨的迹象表示欢迎，批评共和党总统候选人角逐者散布关于经济的末日绝望情绪。

周五的报告似乎显示，近期的市场动荡尚未对美国就业市场产生深度冲击，即便招聘数字低于12月录得的26.2万。制造商增添的工作岗位令人意外地创下2013年8月以来新高，而零售业雇主增添了5.8万工作岗位，餐饮业增添了4.7万。

"这份就业报告给人留下的印象在更大程度上是松口气，而不是失望。"世界大型企业研究会(Conference Board)经济学家加德•勒瓦农表示，"就业增长趋势很可能在下阶段带来强劲的家庭支出。"

美联储(Fed)主席珍妮特•耶伦在去年12月宣布加息时，曾以美国就业市场表现强劲为依据；如果美国央行要继续声称美国经济需要更高利率，它将需要在接下来的几个月看到强劲的招聘数字。

尽管坊间证据显示收入有所提高，但此前薪资未能加快上涨，这令美联储感到意外，就此而言，周五的收入数据（增幅远高于分析师们预测的2.2%）将受到央行官员们的欢迎。

亚特兰大联邦储备银行(Atlanta Fed)周五发布的初步估算显示，美国有望在第一季度实现2.2%的国内生产总值(GDP)增长，比2015年最后一个季度有显著好转。