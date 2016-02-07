日本政府：朝鲜发射火箭系安保领域重大挑衅

哈通社阿斯塔纳2月7日电 据外媒报道，朝鲜7日上午发射火箭后，日本首相安倍晋三立即召集各相关阁僚举行国家安保会议(NSC)，就今后的应对措施进行磋商。针对朝方宣布成功发射火箭一事，安倍在提出指责，称"这是安保领域的重大挑衅行为，坚决不能允许"。

安倍表示将会理解推动联合国安理会针对朝鲜制定制裁决议案，同时要求日本各相关省厅立刻研究针对朝鲜的单边制裁措施。



官房长官菅义伟在安保会议后的记者会上透露，没有确认到朝鲜火箭零部件有在日本境内落下的情况，因此并未实施拦截措施。同时，日本各地方自治政府的全国瞬时警报系统{J-Alart)并未发生故障。



朝鲜成功发射火箭后，日本外务省已经通过驻北京大使馆的渠道向朝鲜方面提出严重抗议。同时，日本政府要将于美韩两国联合向安理会发出申请，要求立即举行紧急会议磋商针对朝鲜制裁措施。



朝鲜中央电视台7日12时(北京时间11时30分)发表"特别重大报道"，宣布"光明星4"号卫星成功进入目标轨道，发射成功。韩国军方官员此前也表示，朝鲜当天发射的发射体进入了轨道，此次发射或已成功。但朝鲜发射体是否正常发挥功能，还需进一步观察。



此外，朝鲜中央电视台同时"发誓"宣称，将未来发射更多卫星。