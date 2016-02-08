丰田汽车缺特殊钢材停产引关注

哈通社阿斯塔纳2月8日电 据外媒报道，日本丰田汽车近日宣布，日本国内所有汽车生产流水线停产六天。

消息称，丰田解释原因是1月8日丰田集团旗下的爱知县钢铁厂发生爆炸事故，导致了引擎、变速器等生产需要的钢材供应不上。

丰田说，预定2月15日恢复作业，目前正在制订包括调整公休日等在内来弥补这一停产造成损失的"挽回计划"。

不过丰田去年12月开始贩卖的新型"普锐斯"订单一个月超过10万台的规模，正成为日本2014年4月增加消费税后国内市场持续低迷下的"起爆剂"，让丰田倍感振奋时，这一停产计划，被共同社形容为"被当头泼下冷水"。

丰田汽车这次停产是继2011年东日本大地震造成其国内汽车厂和引擎工厂等损坏，被迫停产10天以来，再次发生的停产局面。

虽然丰田停产一周的消息周一并没立即引起东京股市反应，但因旗下一个钢材厂意外，令拥有全球战略的丰田汽车遭遇这种挫折本身引起日本主流传媒惊讶和关注。

据悉，位于爱知县东海市的丰田爱知制钢是专门生产汽车特殊钢材的日本大型制钢厂，该厂1940年由丰田集团旗下的丰田自动织机的制钢部门独立出来，专门生产丰田汽车钢材，1945年取名爱知制钢。

目前工厂员工和其相关企业员工共约4600人，2015年一至三季度营业额为2406亿日元（20亿美元），利润约60亿日元（5000万美元）。

今年1月8日夜间，该工厂加热炉发生意外爆炸，工厂墙壁崩塌等，无人受伤。事故后丰田汽车原来认为该厂生产线一个月可恢复，但结果是可能延期3个月。

丰田已委托神户制钢所等在此三个月期间替代生产，但特殊制钢是供应引擎等重要部件钢材，且种类繁多，令库存供不应求。

丰田汽车周一没说明这次停产会造成多大影响，但丰田汽车对内展示的产量是一天生产1.4万台汽车，所以相信超过7万台汽车生产受影响。