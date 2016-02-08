美国或不参加巴西奥运会

美国奥林匹克协会通知美国运动协会，担心兹卡病毒(Zika)危害的美国运动员和人员，应该考虑不要去今年八月在巴西首都里约热内卢举办的2016年夏季奥林匹克运动会。

在上届在伦敦举办的奥运中，美国是赢得最多奖项的国家，因此美国的参与度会对巴西奥运有重大影响。

美国击剑协会董事会主席Donald Anthony转述美国奥协的话说，任何人如果对去巴西奥运有疑虑的话，那他们就不该去。美国奥协此举显示，协会已正视兹卡病毒对巴西奥运的危害，并且意识到有些运动选手和支援的人员，可能会郑重考虑要不要参加。

美国马术运动协会主任Will Connel说，美国奥协让运动员和支援人员自行决定是否要参加巴西奥运。Anthony和Connel都说，美国奥协并不担心会有大量运动员决定不参加，或是兹卡病毒会搅乱巴西奥运的运作样子。

兹卡病毒在巴西大流行，疑似造成新生儿罹患影响智商的小头症(microcephaly)的病例大幅提高。去年巴西疑似有4,000多起小头症病例，其中有超过400件为确诊病例。目前兹卡病毒已知在33个国家流行，萨尔瓦多建议国内妇女在2018年前避免怀孕。

世界卫生组织二月起，已经将兹卡病毒流行订定为国际紧急状况。美国疾病控制与预防中心(CDC)建议，已怀孕或是想要怀孕的女性，应避免到兹卡病毒流行的区域旅游。

虽然兹卡病毒感染，跑到流行地区的旅行者的机率非常低，但是专家仍旧很担心，因为这个病毒有许多未知数。目前没有兹卡病毒疫苗，也没有任何血液测试能检测出是否感染。