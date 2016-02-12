俄罗斯对北约在东欧扩张表示不满

哈通社阿斯塔纳2月10日电 据外媒消息，俄罗斯外长拉夫罗夫星期五在慕尼黑的一个安全会议上同北约秘书长斯托尔滕贝格举行会谈。此前，北约和美国宣布将在欧洲进行冷战以来最大规模的军力提升计划。

美国2017年在欧洲的军备支出增加四倍，达到34亿美元，北约将增加换防和训练军队的人数，储备军事硬件和武器，组建一个快速反应部队。

俄罗斯称，北约此举是对欧洲稳定的威胁。北约说，这项新计划是为了让担心俄罗斯入侵的东欧盟国放心。

在北约各国防长本星期在布鲁塞尔会面、制定保卫波罗的海和东欧措施时，俄罗斯军队高度戒备，在靠近乌克兰的俄罗斯中部和南部地区举行快速演习。

斯托尔滕贝格说，"北约各国防长同意加强在我们联盟东部前沿的军事存在。这个多国行动清楚地表明，针对任何一个盟国的攻击，都是对盟国的攻击，整个北约将作出回应。"

俄罗斯国营媒体称北约的计划是"炫耀武力"。

俄罗斯外交部称，此计划旨在遏制围堵俄罗斯，而且对欧洲构成威胁。俄罗斯外交部发言人说，"我们不知道什么促使他们采取这些行动。我们认为，这些行

动不仅危及俄罗斯，而且有可能危及整个欧洲的战略稳定和安全。"