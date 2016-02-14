巴基斯坦总统称情人节与传统文化不符

哈通社阿斯塔纳2月14日电 据BBC报道，今天是西方的情人节，如今世界各地很多国家都开始庆祝这个节日，也包括不少穆斯林国家。

近年来，情人节在巴基斯坦的很多城市都很盛行，不过一些宗教组织对此进行了谴责。

如今巴基斯坦总统侯赛因也提出了劝诫，表示情人节与该国的文化没有关联，不应庆祝。

侯赛因总统对学生们说，情人节是西方的传统，与穆斯林的文化相冲突。

侯赛因还指出，送卡片，送花本身不是一件坏事，但是把这种做法与某一天相连就不合适。他还指出，这种做法可能会滋生一些猥亵的行为。

就在他此番表示的前一天，巴基斯坦西北部城市科哈特禁止任何有关情人节的庆祝活动。

科哈特地区官员穆罕默德对BBC乌尔都语表示，"情人节没有法律依据，其次，这与我们的宗教相违背。因此当地禁止庆祝情人节"

另外，白沙瓦当地政府也通过了一项禁止庆祝这个"无用"日子的活动。

不过这两个地区的官员事后都表示，有关的禁令因为不受欢迎遭到了无视。

就在今年的情人节之前，一家保守派的报纸把此称为是"猥亵的节日"，并质问巴基斯坦人是否会庆祝印度排灯节或者圣诞节。

在过去几年，一些保守派的社会团体声称情人节是"无耻的"。

另外在巴基斯坦的邻国印度，情人节也遭到了一些反对声音，印度教的保守人士表示这与印度的文化不符，有悖于包括包办婚姻在内的一些传统文化。