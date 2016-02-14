驻阿拉木图总领事张伟答记者问

中国驻阿拉木图总领馆总领事张伟14日接受记者采访，就中哈两国友好关系现状进行了阐述。

记者：张伟总领事，总领馆所在的阿拉木图州一直是中哈开展务实合作的重点区域，能否简要介绍一下过去一年双方合作项目的进展情况？

张伟：中国驻阿拉木图总领馆所在的阿拉木图州作为丝绸之路经济带向西延伸的境外首站，双方务实合作项目集中，人员往来和经贸交往十分活跃，对中哈合作具有特殊意义。目前，该地区取得较好经营业绩的中资企业有100多家。2015年，中亚天然气管道公司完成ABC线运输天然气约315亿立方；中哈原油管道公司完成输送原油1080多万吨；中水电承建的"双西公路"第五标段顺利竣工；一汽、江淮汽车进入哈萨克斯坦市场；连云港开通至阿拉木图直达货运班列；奇姆肯特水泥厂完成年产量100万吨水泥的技术改造项目。这些务实合作的成果不仅促进了当地经济发展，增加了税收，也创造了数千个工作岗位，显示了中哈合作的共赢互利原则。

记者：在目前风云万变的国际经济形势下，您对于中哈两国之间贸易额的下降怎么看呢？

张伟：在过去一年中，中哈全面战略合作伙伴关系得到深入发展。两国有关部门和企业正在积极落实双方领导人达成的共识，不断扩大经贸、投资等领域的合作。目前，已经列入双方产能合作清单的项目超过50个，金额达240多亿美元。最近成立的中哈产能合作的20亿美元基金成为了中国对外产能合作的首个专项基金。但受全球金融危机、周边经济环境和自身经济发展模式转型等因素的影响，中国同中亚国家的贸易额出现了不同程度的下降，其中也包括中哈贸易。但可喜的是，中哈经贸、投资合作的结构和质量均得到了优化，合作范围向更广空间拓展，两国毗邻地区呈现双向互动、加快推进的合作态势，正在向更高水平迈进。对此，我们充满信心。当前，在双方共同努力下，丝绸之路经济带建设与"光明之路"新经济政策已经顺利对接，为两国共同克服遇到的困难、实现经济新发展找到了一条新路。作为中国驻阿拉木图总领事，我想强调的是，中哈地方合作潜力巨大、前景广阔，有望成为中哈关系新的增长点。另外，阿拉木图州、东哈州与中国新疆在旅游、经贸、基础设施建设、农业等方面具有诸多互补优势和合作机遇，例如双方正在共同建设的霍尔果斯国际边境合作中心。中方企业对参与哈萨克斯坦第二轮私有化进程表现出较为浓厚的兴趣。希望这些合作项目能够加快和推进两国经贸关系进一步发展，使民众尽早、更多的看到中哈合作的红利。

记者：您刚才提到中哈合作的一些新的增长点，能否着重为我们介绍一下？

张伟：中哈两国互联互通建设已取得积极进展，在此基础上我想特别强调加强双方农业和旅游业合作的重要性。

首先是农业合作，这是两国潜力巨大的重点合作领域和优先发展方向，互补优势明显，同时享受双方政府的政策支持。哈萨克斯坦拥有丰富的土地资源、充足的光照和高山雪水、河流湖泊等可开发利用的水资源，农业、畜牧业基础较好，中国对安全食品的需求很大。中哈之间拥有五个口岸，而中欧、中亚也已开通多个班列。这都为双方开展农业合作奠定了良好基础。令人高兴的是，双方不少企业已经先试先行，建立了合作，例如陕西省正在和阿拉木图州、江布尔州合作建设中哈国际农业科技示范园，投资额将超过15亿美元。陕西的另一家大型企业爱菊集团正在筹划搭乘"长安号"班列从哈进口粮油产品，还计划建立油脂分厂、面粉分厂、豆制品分厂等分支机构。希望中哈双方加快在政策、行业标准等方面的对接和协调，为深化农业合作创造更为有利的条件。

我担任阿拉木图总领事一年多来，到过周边很多地方，对哈萨克斯坦的自然景观流连忘返。旅游是两国人民增进了解的直接手段，是夯实两国友好的重要基础。借助2017年阿斯塔纳世博会、阿拉木图世界大学生冬季运动会、中国旅游年的有利契机，大力推进中哈旅游合作可谓恰逢其时。中哈边境游、冬季滑雪游等特色项目对中国民众很有吸引力，我们也非常欢迎哈萨克斯坦民众到中国旅游、购物、疗养。我相信双方不久前签署的团队旅游签证政策会尽快落地，也希望哈方在边境地区为中国游客提供多日免签政策，为双方人员往来创造更加便捷的条件。

记者：能否介绍一下中哈科技领域的交流情况？

张伟：我愿意为关心中哈科技合作的朋友介绍一下双方去年在一些科技项目中取得的进展。生态环境与农业合作日益成为中哈两国亟待研究的课题。去年底，哈土壤与农业化学研究所和中国新疆生态与地理研究所在阿拉木图市共同组建了中亚生态与环境研究中心联合实验室。另外，阿拉木图地区一直是地震多发地带，哈地震研究所和新疆地震局合作历史悠久，去年双方负责人实现互访，并就天山地区主动震源探测试验开展共同研究。今年，我们期待哈萨克斯坦赛弗林国立农业大学和新疆水产科学研究所在哈共建渔业养殖技术联合研究中心项目取得新进展。

记者：2015年总领馆举办了不少人文交流活动，能为哈萨克斯坦民众介绍一下总领馆2016年有什么值得期待的活动吗？

张伟："国之交在于民相亲"。加强民间交往是促进中哈各领域合作的基础，也是实施共建"丝绸之路经济带"倡议的重要内容和组成部分。2015年以来，总领馆相继组织了"欢乐春节"文艺演出、纪念冼星海诞辰110周年音乐会、"丝绸之路经济带"国际研讨会、中国民族歌舞团和中国爱乐乐团友好访演、驼队"丝绸之路万里行"、哈萨克斯坦"中国电影周"及日前举办的2016中国饮食文化节、"丝绸之路-中国文化日"等文化和学术交流活动，可谓精彩纷呈，深受欢迎。这些活动进一步增进了两国民众相互的了解和传统友谊，拉近了中哈人民的友好感情。今年我们将积极筹办包括"欢乐春节"、中国电影巡展、中国发展最新成就图片展等在内的文化活动，相信会受到更多哈民众的欢迎和喜爱。

与此同时，我们非常欢迎哈方媒体去中国交流访问，亲身感受中国的发展变化和中哈合作的成果与前景。总领馆愿意为两国媒体交流提供机会、创造条件，为中哈人民增进相互了解、加强文化交流搭建桥梁。

记者：近期，总领馆多次走访阿拉木图州侨民，您如何看待总领馆与当地中国侨民的关系？他们在推动中哈两国人民交往中扮演了何种角色？

张伟：您的问题非常好。元旦和中国农历春节前访侨慰侨是我们的一项传统。近期，我和副总领事分别对阿拉木图市哈萨克族、维吾尔族、汉族和东干族的老华侨华人以及阿拉木图州"银脉"、"友谊"中国文化中心进行了走访慰问，代表总领馆给他们送去节日的问候和祝福。我想指出的是，在哈旅居的各族华侨华人是中哈人民友好的天然纽带和历史见证，是两国关系发展的积极力量，为促进民间交往，加深两国友谊做出了积极努力，也为促进哈萨克斯坦的经济社会发展和民族团结、和谐做出了重要贡献。纵观历史，世世代代生活在丝绸之路沿线的各民族，为丝绸之路的开拓和丝路精神的传播辛勤耕耘。中方提出建设"丝绸之路经济带"倡议首先得到了中亚国家的积极支持和响应。目前，这一倡议正在同沿线国家的发展战略加快对接，按照"共商、共建、共享"的原则，调动沿线各国的积极性，实现共同发展与繁荣。我真诚地希望并相信在哈工作生活的华侨华人一定能够抓住机遇，更好地实现自身发展，继续推动中哈友好往来与合作。

记者：当前中哈在经济领域均面临一些压力，您如何看待中国未来经济的发展？

张伟：当前世界经济增长仍未根本摆脱低迷状态。在经济全球化背景下，中国经济也受到一些影响。但各种经济指标显示，中国经济整体平稳的基本面没有改变，经济运行保持在合理区间。去年，中国在已经如此庞大的经济体量基础上仍然保持了GDP6.9%的中高速增长，特别是经济结构和促进经济发展的驱动力发生了可喜变化，妥善应对了各种经济风险。当前，我们按照中国共产党第十八届五中全会提出的"创新、协调、绿色、开放、共享"新发展理念制定出台的各项政策和措施正在逐步显现出效果，支撑实体经济的各种积极因素正在不断积聚。随着"互联网+"等战略的实施，市场活力将进一步被激发，中国经济结构将进一步向中高端水平迈进，这也将有力支持中哈互利合作的深入推进。

记者：不久前亚投行正式成立，能为我们介绍一下相关信息吗？它与现有多边金融机构是怎样的关系？

张伟：历经800多天的筹备，由中方倡议、包括哈萨克斯坦在内的57个国家共同筹建的亚洲基础设施投资银行于今年1月16日正式成立并开始运营。这是第一个由中国倡导设立的多边金融机构，初期投资的重点领域是能源、交通、农村发展、城市发展和物流等。由于定位和业务重点不同，亚投行与世界银行、亚洲开发银行等现有多边开发银行是互补而非竞争关系。它的成立将有利于增强多边开发性金融的整体力量，加快全球经济复苏和发展。亚投行将为哈萨克斯坦基础设施建设项目提供吸引稳定和便利的长期贷款等资金的可能性，为哈经济发展和参与亚洲地区一体化提供条件。（来源：中国驻阿拉木图总领事馆）