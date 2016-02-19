哈通社阿斯塔纳2月19日电 据总统府新闻局消息，19日，纳扎尔巴耶夫视察祖国之光党选举竞选总部，并召开视频会议与各州分会代表讨论竞选宣传活动注意事项。

纳扎尔巴耶夫表示，此次议会选举的一大特殊之处在于，除马吉利斯非例行选举之外，各地方议会选举也将同时进行。而对于我国任何一个政党而言，议会选举将成为关键。

纳扎尔巴耶夫提到，祖国之光党选举宣传内容的重点应放在有效实施"百步计划"、《哈萨克斯坦-2050》发展战略和"光明大道"新经济计划等国家制定的反危机措施上。

纳扎尔巴耶夫还提到，各选举竞选分部的工作人员需特别关注普通民众的困难和需求，应让大家充分了解建立法治社会、保障社会和谐是祖国之光党努力的方向和目标；在外交上，祖国之光党将在目前紧张的国际局势下，依靠独特的平衡外交政策，呼吁国际社会恢复信心，进一步促进全球对话的进行；此次祖国之光党务实的竞选纲领的主要内容，也是围绕能够推动哈萨克斯坦在新的全球形势下依然获得成功发展的一系列具体措施和任务而制定的。

纳扎尔巴耶夫指出，祖国之光党在此次竞选宣传活动中，不应虚造声势，需实事求是，让民众理解我们的竞选纲领和政策的内容。而所有参加竞选的政党都应成为严格遵守国家宪法和其它现行选举法律法规的典范。我们的新闻媒体也应通过对政府政策缺陷和弊端的及时报道，为国家的健康发展付出自己的努力。

纳扎尔巴耶夫强调，此次议会选举喜逢哈萨克斯坦独立25周年。而祖国之光党在近17年中一直是代表全体哈萨克斯坦民众组建政府，并在议会占有多数席位的执政党。哈萨克斯坦在此期间已成为一个多民族的、且各民族平等的"大家庭"。我们的年轻一代则承担着继续发展哈萨克斯坦这一独立而年轻国家的重任。

纳扎尔巴耶夫最后呼吁全体哈萨克斯坦民众，积极参与议会选举，履行各自的公民义务。

据悉，祖国之光党为竞选宣传活动设立了包括1个竞选总部和16个地方竞选分部以及208个各州、阿斯塔纳市和阿拉木图市的竞选分部。（编译：塔布斯）





