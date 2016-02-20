特朗普谈中国：若当选将向中国发“禁令”

哈通社阿斯塔纳2月20日电 据BBC消息，在前两轮初选中表现似乎并不及民调预期的美国共和党热门参选人特朗普在南卡洛来纳州竞选时再次"大嘴"点名批判中国。

特朗普说，一旦他当选成为总统，将立即向中国等国家政府签发"法院禁令"（Cease and Desist Order）。所谓"cease and desist"，是美国法院签发的一种要求被告方立即停止并不得重新从事某种违法或犯罪行为的禁令。

特朗普在演说中还说，中国、日本、墨西哥等一些国家，长期"从美国骗钱"（ripping us off），而这些国家的"骗钱行为"必须被制止。

他在南卡罗来纳当地某市政府大厅举行的竞选演说中说："大家看看，我们的国家正在走向地狱。我们跟中国有问题。我们和日本有问题。我们和墨西哥也有边境和贸易问题。"

特朗普表示，一旦他当选总统，就会罢黜那些"无用"的政府官僚，而要重新启用真正的"伟大的美国商人"与中国、日本和墨西哥谈判。

"我们不能继续每年做生意丢五千亿美元给中国人了，我们赔不起了，"他说。

除指责美国的主要贸易伙伴"骗钱"之外，他还对同样参选的共和党人杰布·布什家族展开攻击，指责前总统乔治·布什是"骗子"。

他指责布什依靠"谎言"把美国推入伊拉克和阿富汗战争的泥潭。

他说："他（派遣军队）进入了伊拉克。他开始的战争已经把中东摧毁了。我当时就警告过，别胡闹，你这么干会打乱中东地区的力量平衡。你打伊拉克就等于把中东领导权交给了伊朗。"

特朗普说，从伊斯兰国，叙利亚内战，到利比亚内乱，都是乔治·布什的中东政策造成的。

"光是伊拉克战争，就花了我们2万多亿美元，死了我们数以千计的生命，还有更多的伤员......"