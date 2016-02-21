美国共和党总统竞选人杰布·布什宣布退选

哈通社阿斯塔纳2月21日电 据外媒报道，20日，美国共和党总统竞选人、前佛罗里达州州长杰布·布什宣布，因在已举行的三场党内预选中表现不佳，决定退出2016年美国总统竞选。

消息称，杰布·布什20日在南卡罗来纳州的一个集会上告诉支持者说，艾奥瓦州、新罕布什尔州以及南卡罗来纳州选民通过三场预选表达了自己的意愿，自己尊重选民的决定，因此正式退出此次竞选。

目前，杰布·布什尚未表示自己支持哪一位共和党总统竞选人。

在２０日举行的南卡罗来纳州共和党预选中，根据９９％的计票结果，地产大亨唐纳德·特朗普以３２．５％的支持率继新罕布什尔州预选后再次以明显优势获胜，佛罗里达州联邦参议员马尔科·鲁比奥和得克萨斯州联邦参议员特德·克鲁兹分别以２２．５％和２２．３％的支持率位居第二和第三，而杰布·布什只获得７．８％的支持率，排名第四。

在此前举行的有"风向标"之称的艾奥瓦州预选和新罕布什尔州预选中，杰布·布什也表现不佳，分别只获得第六名和第四名的成绩，他将退选的传言一度甚嚣尘上，但均遭到其团队否认。

杰布·布什来自政治世家，是前总统乔治·Ｈ·Ｗ·布什（即老布什）的次子、前总统乔治·Ｗ·布什（即小布什）的弟弟。去年宣布正式参选后，曾一度被视为共和党竞选队伍中的"领头羊"。但是，杰布·布什在宣布参选后不久就遭遇了其外交政策是否会受其家族政治影响的质疑，并不得不多次为他哥哥发动的伊拉克战争做辩护。此外，本轮大选年中普遍存在的"反政客"思潮也在很大程度上导致家族政治背景显赫的杰布·布什支持率始终走低。

与此同时，民主党当天在内华达州举行了党内第三轮预选。根据９０％的计票结果显示，美国前国务卿希拉里·克林顿获得５２．６％的支持，佛蒙特州联邦参议员伯尼·桑德斯获得４７．４％的支持。目前，桑德斯已正式宣布在本轮预选中败北。