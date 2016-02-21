难民题材纪录片《兰佩杜萨纪事》获柏林电影节金熊奖

哈通社阿斯塔纳2月21日电 第66届柏林国际电影节金熊奖20日晚在柏林电影宫揭晓，难民题材纪录片《兰佩杜萨纪事》获得最佳影片金熊奖。

《兰佩杜萨纪事》由意大利导演詹弗兰科·罗西执导，描述了地中海中部意大利小岛兰佩杜萨岛上的日常生活。近２０年来，大量来自北非等地的难民乘船到达这里，希望由此进入欧洲大陆。难民与岛上居民共同居住在这个２０平方公里的小岛上，却生活在两个完全不同的世界。

导演罗西在领奖台上表示，生活在兰佩杜萨岛上的人大多是渔民，而渔民接受大海馈赠的一切。当地居民对难民的开放态度"值得我们所有人学习"。目前难民问题正困扰欧洲，但建立围墙等手段并不能解决问题，希望影片能唤起更多人对难民的关注。

除金熊奖外，美国影坛常青树梅里尔·斯特里普率领的７人国际评委会还确定了７个银熊奖归属。其中，中国台湾资深摄影师李屏宾凭借影片《长江图》中极具诗意的电影画面获颁"杰出艺术贡献银熊奖（摄影）"。主竞赛单元的另一部亚洲影片《悲伤秘密的摇篮曲》获得旨在奖励电影创新的"阿尔弗雷德·鲍尔银熊奖"。

本届电影节将"评委会大奖银熊奖"颁给波黑导演丹尼斯·塔诺维奇执导的影片《萨拉热窝之死》，"最佳导演银熊奖"颁给《将来的事》的导演米娅·昂桑－洛夫，"最佳编剧银熊奖"颁给《爱情联盟》的编剧兼导演托马什·瓦西莱夫斯基。

此外，最佳男、女演员银熊奖分别由出演影片《赫迪》的男演员马吉德·马斯图尔和出演影片《公社》的女演员特里娜·迪尔霍尔姆获得。

第66届柏林国际电影节2月11日至21日举行，主竞赛单元共有18部影片参与，其中包括两部纪录片。中国影片《长江图》为今年唯一一部入围主竞赛单元的华语片。本届电影节已于18日将"终身成就荣誉金熊奖"颁发给80岁的德国摄影师米夏埃尔·巴尔豪斯。

柏林电影节始创于1951年，素以突出文艺、鼓励新锐著称，与法国戛纳电影节和意大利威尼斯电影节并称为"欧洲三大电影节"。