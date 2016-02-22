哈萨克斯坦拳击代表队有望在里约热内卢重现悉尼奥运辉煌纪录

哈通社阿斯塔纳2月22日电 第31届里约热内卢夏季奥运会我国代表团运动员筹备情况介绍会今日在首都阿斯塔纳召开。

据哈萨克斯坦奥运代表团总教练米尔扎汗•阿伊特詹诺夫介绍，在巴西里约热内卢举行的奥运会拳击项目中，哈萨克斯坦代表团已有4名拳击手获得参赛资格。

"今年奥运会的拳击项目已有4名哈萨克斯坦拳击手获得了参赛资格。这四人分别是：49公斤级世界冠军贝尔詹•扎克珀夫、60公斤级世界季军别力克•阿布德拉赫曼诺夫、69公斤级世界冠军丹尼亚尔•叶留斯诺夫和91公斤级两届亚洲冠军瓦西里•列维特。今年一月这四位拳手已经被征召入队，展开了赛前集训。目前他们正在同德国队一同开展训练。"米尔扎汗•阿伊特詹诺夫说。

据教练介绍，目前拳击项目还有3个名额尚未确定人选。3月23日，我国将有6名拳击手赴中国参加相关赛事，以争夺其中一个名额。

"我们的竞争机制十分完善，拳手之间的竞争也十分激烈。目前，各体重级别参加竞争的拳手都有3-4个人。为了挑选出最好的选手，授予参加奥运会的名额，今年我们将参加在中国、保加利亚和阿塞拜疆举行的大型赛事。" 米尔扎汗•阿伊特詹诺夫说。

总教练表示，本届奥运会，哈萨克斯坦代表团拳击队将有望突破2000年第28届悉尼奥运会时所取得的纪录。（编译：塔尔）