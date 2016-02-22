阿布德哈勒科娃会见即将离任的日本驻哈大使蒲原正义

哈通社阿斯塔纳2月22日电 据总统府新闻局消息， 国务秘书古丽莎拉•阿布德哈勒科娃22日在总统府会见即将离任的日本驻哈大使蒲原正义。双方对两国关系和各领域合作表示满意。

阿布德哈勒科娃表示，近些年，两国关系和合作得到长足发展，正在稳定健康的快车道上行进。10年来，日本投资哈萨克斯坦已超过45亿美元。2015年，两国贸易额达到14亿美元，（出口8.586亿，进口5.847亿）。2014年，丰田在库斯塔奈建成汽车组装厂，并投入生产，目前哈境内共有近50家两国合资企业，已落实总价值7亿美元的项目，还有总价值为7亿坚戈的10个项目正在筹划中。

阿布德哈勒科娃说，哈萨克斯坦与日本对推进无核化和和平利用核能所持的主张完全一致，2015年2月，两国在日内瓦当选《全面禁止核试验条约》生效大会2015至2017年间共同主持国。

阿布德哈勒科娃强调，哈方愿同日方保持高层交往势头，加强两国政府、议会、政党交流，争取推动两国经贸合作取得大的进展。

阿布德哈勒科娃积极评价蒲原正义在任期间致力于发展哈日关系，希望其卸任后继续关心和支持两国关系发展。蒲原正义表示，他对哈萨克斯坦感情深厚，离任后将继续为日哈友好事业作出贡献。（编译：金桥）