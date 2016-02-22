历届奥运会我国代表团礼服/运动服回顾

哈通社阿斯塔纳2月22日电 第31届夏季奥林匹克运动会即将于今年8月5日在巴西里约热内卢拉开帷幕。

世界各国奥运健儿们都在为这一国际性体育盛事做着紧张的准备，各国代表团也陆续推出了各自的参赛名单以及奥运队服。

上周，哈萨克斯坦文化和体育部也向公众展示了今年我国奥运代表团即将在开幕式上身着的奥运礼服。同时公开的还有奥运健儿们的运动服饰。

本届奥运会，我国体育健儿们将身着的这些礼服和运动服，均有国内知名设计师设计。

服装的设计过程中参考了巴西当地天气因素，以及多位奥运冠军的建议。

但据相关人士透露，目前公布的款式还不是最终的"定稿"，在最终款式确定之前，仍有可能对当前的设计进行部分修改。



里约奥运哈萨克斯坦代表团礼服/运动服（暂定款）

历届奥运会哈萨克斯坦代表团礼服/运动服样式回顾





2014年索契冬奥会



1996年亚特兰大奥运会哈萨克斯坦代表团运动服和礼服





2000年悉尼奥运会哈萨克斯坦代表团运动服（图一左二）和礼服（下图）

图一左二为哈萨克斯坦奥运冠军、拳击手叶尔马罕•伊布拉伊莫夫，他身着这款运动服在悉尼奥运会上赢得冠军。





2004年雅典奥运会哈萨克斯坦代表团运动服和礼服





2008年北京奥运会哈萨克斯坦代表团运动服和礼服





2012年伦敦奥运会哈萨克斯坦代表团运动服和礼服