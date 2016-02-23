哈萨克斯坦驻美国使馆公布美国已故参议员爱德华•肯尼迪访问阿拉木图工作照

哈通社阿斯塔纳2月23日电 哈萨克斯坦驻美国大使馆日前公布美国已故资深参议员爱德华•肯尼迪于1978年访问阿拉木图期间的一组工作照。

1978年9月，世卫组织与联合国儿童基金会在哈萨克斯坦当时首府阿拉木图市举行了历史性的初级卫生保健国际会议，并发表具有历史意义的《阿拉木图初级卫生保健宣言》。作为美国参议院司法委员会和卫生、教育、劳工和退休金委员会主席，爱德华•肯尼迪出席会议并为会议确定和发表"人人享有卫生保健"的目标做出积极努力。

1974年9月，爱德华•肯尼迪访问苏联，并与时任苏联共产党第三任总书记的勃列日涅夫就停止核试验、裁军等举行会谈。1978年，与来自世界各地的146名专家一道来到阿拉木图。

爱德华•肯尼迪是美国前总统约翰•肯尼迪的弟弟，是肯尼迪兄妹中最小的一个。他生于1932年，30岁时成为马萨诸塞州联邦参议员，开始了长达47年的政坛生涯。2009年8月25日去世，享年77岁。得到他去世的消息后，正在休假的美国总统奥巴马发表声明称，美国失去了"一位伟大的领袖"。（编译：金桥）





