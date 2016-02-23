纳扎尔巴耶夫主持召开国家安全会议

哈通社阿斯塔纳2月23日电 据总统府新闻局消息，23日，纳扎尔巴耶夫总统主持召开国家安全会议，就2015年国家安全战略实施情况，以及我国移民政策有效实施途径进行讨论。

纳扎尔巴耶夫指出，尽管全球经济危机带来负面影响，国家将严格依法执行其社会义务，同时保障国防、社会安全和法律秩序。

纳扎尔巴耶夫强调，目前对国家安全构成潜在威胁的因素包括全球经济增长疲软对我国经济的冲击，以及周边地区宗教极端主义和恐怖主义的威胁。而应对这些危机，巩固我国社会和谐稳定至关重要。

总统助理、安全会议秘书努尔兰•叶尔梅克巴耶夫在会议中就世界经济不稳定的大环境中，政府和地方行政机构在我国经济多样化转变和保障公民正常生活水平的过程中所采取的相应措施发表讲话。他同时还强调，政府应完善执法机构在保护公民权利和维持社会秩序中的工作。另外，卫生和社会发展部部长塔玛拉•杜伊谢诺娃、内务部部长哈勒穆汗别克•哈斯莫夫也在会议中就我国移民政策发表了意见。

最后，根据会议结果，纳扎尔巴耶夫向政府及有关部门下达了一系列具体任务，并要求安全会议对其执行情况进行监督。（编译：塔布斯）