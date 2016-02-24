霍普金斯希望职业生涯最后一场对决与戈洛夫金进行

哈通社阿斯塔纳2月24日电 据Vesti.kz消息，近日，51岁的传奇拳击巨星伯纳德•霍普金斯(55-7-2, 32 KO)，日前公布了其职业生涯最后一场比赛最有可能两位对手。

霍普金斯希望在告别战中同我国WBA（超级）、IBO、IBF和WBC（过渡）中量级拳王根纳季•戈洛夫金或WBC中量级拳王，加拿大拳手阿多尼斯•史蒂文森(26-1, 21 КО)进行对决。

霍普金斯在自己的推特上说："我现在已经51岁了，我觉得我的职业生涯走的很顺利。我想在退役前进行一场对决。我是一个老牌拳手，从没逃避过任何挑战。我跟谢尔盖•科瓦廖夫对决过，他是一名了不起的拳王，也是一名好朋友。我们讨论过同戈洛夫金对决一事。他需要提升体重，而我需要减少体重。我答应了这场对决。至于史蒂文森，我觉得他不是真正的拳王。我答应过在加拿大进行对决，不过他不敢跟我对决，他只会跟自己赢过的拳手进行复赛。"

据悉，戈洛夫金的经纪人汤姆•洛弗勒此前曾表示，希望戈洛夫金与霍普金斯举行一场拳击赛。

GGG将于下月23日，在美国加利福尼亚州同美国拳手多米尼克•韦德进行对决。