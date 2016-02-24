哈萨克末代可汗克涅萨热有力竞争者叶赛特巴特尔全身照被找到

哈通社阿斯塔纳2月24日电 据Экспресс К消息， 19世纪中叶，克涅萨热汗有力竞争者叶赛特巴特尔率领的哈萨克军队被认为是训练有素、指挥有方、中亚最强的军队之一。1847年，克涅萨热汗去世，叶赛特巴特尔与詹霍加巴特尔联手共同反击浩罕汗国、希瓦汗国以及沙俄的侵略。1855年，俄国奥伦堡总督对小玉兹首领下达命令，要求内外联合抓获叶赛特巴特尔。

为了完成奥伦堡总督下达的死命令，小玉兹上千人的部队携带数门大炮来到叶列克河上游距离叶赛特巴特尔大本营140公里处的苏吾克苏山谷安营扎寨。为了减少人员伤亡，双方进行了几轮谈判，但无果而终。1855年7月，叶赛特巴特尔率部对小玉兹可汗宫进行突袭，以詹托林为首的10余名小玉兹官僚被杀死，小玉兹归属叶赛特巴特尔。后来，沙俄与叶赛特巴特尔展开多轮谈判，沙俄满足了叶赛特巴特尔提出的多项条件，叶赛特巴特尔正式成为小玉兹可汗。

消息称，叶赛特巴特尔在毡房内跨坐在膝盖的照片是他的后代詹多斯•铁米尔哈力的朋友在莫斯科一家博物馆发现的。这幅照片可以证明叶赛特巴特尔放弃武力反抗后，于1859年3月29日，随同哈萨克各部落首领参加亚历山大二世在圣彼得堡的召见时所拍摄的。

俄罗斯帝国负责亚洲事务的官员库瓦列夫斯基曾在自己的回忆录中写到："有一次，我在咸海地区遇见了叶赛特巴特尔，那时他还没有参与和领导反殖民运动。他有一种野性美，形象威严，很独特，浑身充满勇气，像大力士，但行动很灵活。我想，每一个见到他的欧洲人，都会对他帅气的外表感到惊异。"（编译：金桥）

