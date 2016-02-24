尼泊尔坠毁客机残骸找到 一名香港乘客遇难

哈通社阿斯塔纳2月24日电 据外媒报道，尼泊尔救援人员已经在西部地区找到坠毁的小型客机残骸，机上共有机组人员和乘客23人。

当地时间周三（2月24日），一架隶属尼泊尔塔拉航空公司的双獭型小型客机，从博哈拉（Pokhara）飞往约姆桑（Jomsom）。飞机起飞后不久失去联系，坠毁在山林中。

失事飞机上共载有23人，其中20名乘客、3名机组人员，包括两名外国人，一人为中国人，另一人为科威特人。

香港入境处确认，该中国乘客为香港居民，女性，40岁。目前当局正在与其家属取得联系，提供协助。

塔拉航空公司此前在其网站上表示，此航班行程约20分钟，出发地点和目的地的天气状况都很好。

不过，尼泊尔军方表示，当地的大雾天气曾给搜寻工作造成困难。

博哈拉位于尼泊尔首都加德满都西部约200公里，是个以风景取胜的小镇。约姆桑，位于博哈拉北部，通常是很多人攀爬喜马拉雅山的起点。

尼泊尔是一个坐落于喜马拉雅山脉的国家，国内公路网络并不发达，去很多地方需要徒步或者搭乘飞机。

1949年，尼泊尔首次有飞机降落以来，已经发生了70多次飞机或直升机坠毁事故，超过700人丧生，绝大多数事故的原因是恶劣天气、飞行员驾驶经验不足和机械故障。

2013年，欧盟禁止所有尼泊尔航空公司航班飞往成员国。