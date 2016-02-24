纳扎尔巴耶夫会见人权事务监察员夏克罗夫

哈通社阿斯塔纳2月24日电 据总统府新闻局消息， 纳扎尔巴耶夫总统24日会见哈萨克斯坦人权事务监察员阿斯哈尔•夏克罗夫。两人就哈萨克斯坦人权事业发展状况进行深入交谈。

夏克罗夫介绍说，2015年，哈萨克斯坦人权委员会共收到书面和口头投诉1340份。其中大部分来自阿斯塔纳市、阿拉木图市、卡拉干达、阿拉木图州及东哈州。公民投诉执法机关违规行为、法院判决不公、监狱和公共管理部门侵权占比较大。经调查，其中18.9%的投诉属实，并依法得到妥善解决。

夏克罗夫说，2015年，哈萨克斯坦人权委员会代表出席国内212场相关活动，参加53个国际赛事。组织实施全国7个地区12场培训活动。

夏克罗夫说，在国际层面上，与所有区域和国际人权组织加强了合作，其中包括联合国，联合国儿童基金会，欧安组织，欧盟，欧洲委员会，人权机构国际协调委员会。同时，与联合国、红十字国际委员会、国际移民组织、联合国人权事务委员会、伊斯兰合作组织，荷兰、挪威、阿联酋、英国、俄罗斯等国人权委员会官员举行多次双边会谈。

纳扎尔巴耶夫总统认真听取工作介绍，并下达一系列任务。（编译：金桥）