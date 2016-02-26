难民潮引发人道危机 欧盟无计可施

哈通社阿斯塔纳2月26日电 据法国国际广播电台消息，25日的欧盟内政部长会议并未结束各成员国在难民潮问题上的分歧，希腊和奥地利的尖锐对立是造成此次会议不成功的原因之一，这使得欧盟更加担忧形成巨大人道危机但束手无策。

根据法新社报道：奥地利等东欧国家部长在25日的会议上批评希腊没有足够地保护欧盟外部边境，使得难民潮继续发展。希腊对此立即反驳并指责奥地利等国家把希腊当作敌人对待，说希腊不愿变成第二个黎巴嫩，并把希腊驻维也纳的大使召回进行"协商"。

实际上，希腊已经无力应对去年到达等待分配到其他欧盟成员国的难民，欧盟提出两年内将16万难民分配到其它国家，直到目前只有600多人被分配安置。今年以来，又有十万多难民渡过地中海，大部分进入希腊，少量进入意大利。

马其顿决定拒绝接受要从希腊进入该国的阿富汗人，还要求叙利亚人和伊拉克人提供身份证。这加重了难民进入马其顿的难度，也加重了希腊边境机构的工作。由于进入马其顿更加困难，难民潮开始改路进入过去难民不多的阿尔巴尼亚，使得该国发出警告。

欧盟委员会方面现在无力协调成员国立场，只能强调坚决反对成员国各行其是。负责难民问题的欧盟专员是希腊人，他反复强调说：无论是单边的，双边的，还是三边的行动都不行，要结束让难民随便通过自己国家领土前往别国，但既不接待，也不驱逐的政策，这会造成严重的大规模人道灾难，这种危险非常现实，非常近。

欧盟负责人权事务的专员26日也呼吁说：一个接一个地对难民关闭边境的欧盟成员国正在把自己关在恶性循环当中，违反了欧盟的人权标准。