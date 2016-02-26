伊朗议会选举投票开始 结果或影响明年大选

哈通社阿斯塔纳2月26日电 据BBC报道，伊朗26日举行议会选举，数百万选民开始投票。这是自从世界强国与该国就核项目与解除制裁达成协议之后的首次选举。

选民需要选出一个新的国会以及专家委员会（Assembly of Experts）成员。该委员会由教士组成，负责选出或撤换最高领导人。

目前伊朗国会以及专家委员会都以保守派居多，不过改革派人士希望能够此次选举中获取更多的优势。

此次选举结果可能会影响鲁哈尼总统在2017年是否能够连任产生重大影响。

现任总统鲁哈尼去年7月签署核协议后，两派的角力加剧，强硬派极力抗拒鲁哈尼在核协议成功基础上推进的外交政策和国内改革。

伊朗最高精神领袖哈梅尼伊呼吁选民投票以"让我们的敌人失望"。



伊朗的议会选举将会选出290名议员，任期四年。大约有12000名人注册参选，然而只有半数人获得了候选的许可。只有200名改革派的候选人。

而专家委员会的成员可能最终会选出哈梅内伊的继承者。

伊朗大约有5500万名合格的选民。即使很多人认为选举制度有漏洞，但他们相当视重视这个可以影响政治局势的机会。

投票站从当地时间早上8点开放，到晚上6点关闭，但是官员们表示，如果排队的选民过多，那么投票站可能开放时间会延迟。