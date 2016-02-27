叙利亚冲突：临时停火协议生效

哈通社阿斯塔纳2月27日电 据外媒报道，叙利亚冲突各方达成的一项具有历史意义的临时停火协议开始生效。

如果此次停火能够持续，这将是叙利亚自五年前爆发内战以来由美俄等大国促成的首次临时停火。

在当地星期五午夜（格林尼治标准时间22时）停火生效期限前，美国总统奥巴马警告叙利亚政府和俄罗斯说，"世界正注视着此次停火"。

俄罗斯战斗机星期五据报加强了对叙利亚反叛武装阵地的攻击。

与此同时，联合国叙利亚问题特使德米斯图拉宣布，如果停火协议"大体上持续"，和平谈判将在3月7日恢复。

德米斯图拉说，他毫不怀疑有人试图阻挠有关进程。德米斯图拉在日内瓦通过电话视像方式对联合国安理会说，这是一个复杂、痛苦的进程。

但他指出，"没有不可能的事，特别是在这个节骨眼儿上"。

二月初，在日内瓦举行的上几轮和谈未取得任何进展。

早些时候，联合国安理会一致通过美国和俄罗斯起草的停火决议案，支持叙利亚交战各方停火。

该决议案呼吁所有各方运用其对各方的影响力促成停火，确保停火协议得到履行。

由美国和俄罗斯起草的停火协议其中一个关键条件是允许急需的援助物资抵达被战火围困的难民。

联合国安理会决议指出了30个急需援助的地区名字，包括阿勒颇东部和西部的乡村地区，以及叙利亚东部的代尔祖尔，这个小城已被所谓的伊斯兰国圣战者武装长期围困。

这次停火涉及叙利亚政府部队和叛军武装，但不涉及"伊斯兰国"武装和基地组织的分支"努斯拉阵线"。星期五，"努斯拉阵线"敦促支持者加强对阿萨德总统的政府军及其盟友的进攻。

叙利亚反对派的"高级谈判委员会"说，大约有100个叛军派别同意遵守停火协议。但这个高级谈判委员会警告叙利亚政府及其盟友，不要利用停火措施继续以反恐的名义打击反对派武装。