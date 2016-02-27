德国出台新政限制难民入境人数

哈通社阿斯塔纳2月27日电 据新华社消息，德国议会25日通过一揽子新措施，意在收紧难民政策，控制留在德国的难民人数。同一天，德国媒体曝出政府内部评估数据，预测未来5年德国难民人数将达360万。

德国议会以429票赞成、147票反对、4票弃权的表决结果，通过多项关于难民的新措施。

根据这些措施，德国政府将设立特别中心，加快处理难以获得庇护资格的难民；延长难民家属申请入境团聚的等待时间，部分难民将被禁止在两年内让家人到德国团聚；降低驱逐外国犯罪人员出境的门槛，罪行扩大至性侵、暴力盗窃和人身伤害等。

这些措施此前已经得到德国总理安格拉·默克尔领导的内阁批准。

去年，德国迎来史上最大的难民潮，累计接收110万难民，给社会公共资源造成巨大压力，让默克尔政府"喘不过气"。西部城市科隆更是在新年跨年夜发生骚乱，出现难民针对女性的性侵和抢劫案件。这起案件引发德国国内舆论压力，迫使政府收紧难民政策，降低驱逐有罪外国人出境门槛便是直接针对科隆骚乱。

在欧洲范围内，除德国外，北欧国家也因难民数量激增出台限制政策。丹麦议会上月通过一项有争议的法案，授权当局没收入境难民携带的现金和贵重物品，用于支付他们在寻求庇护期间的食宿费用。

德国《南德意志报》25日报道，据德国经济部估算，预计到2020年，德国境内难民人数将达到360万。

报道说，这是政府内部针对移民问题进行的纯技术测算。2016年至2020年，德国平均每年将增加50万难民，多个政府部门认同这一估算。

德国经济部证实，曾经进行相关测算，但拒绝提供官方数据。

德国联邦移民和难民办公室主任兼劳动局局长弗兰克·于尔根·魏泽当天否认《南德意志报》的说法。他说，没人能够确切说明今后5年会有多少难民来到德国，所以公布这一预测毫无意义，"我不认可这些数字"。

魏泽指出，没人可以给出一个可靠的预测，因为难民问题如何发展取决于很多因素，包括美国和俄罗斯怎样就叙利亚问题谈判、土耳其如何作出回应等等。