哈辛•塔奇当选科索沃新任总统

哈通社阿斯塔纳2月27日电 据美联社消息，单方面宣布独立的科索沃议会日前进行选举，现任外交部长哈辛•塔奇当选该国新总统。据悉，选举过程中有反对党议员在议会施放催泪弹。

反对党支持者则与防暴警察在议会大楼外爆发冲突，向警方投掷燃烧瓶和石块。

科索沃总统任期为5年。现任总统阿蒂费特•亚希雅加任期将于4月7日到期。

哈辛•塔奇 - 科索沃政治家，也是科索沃独立运动的参与者，为支持科索沃独立的科索沃民主党领袖及前科索沃解放军领导人。

他于1993年参与在瑞士苏黎世的科索沃阿尔巴尼亚裔政治运动，并组织了科索沃解放军，主张以暴力追求科索沃独立。

1997年7月，普里什蒂纳地方法院缺席审判塔奇有期徒刑10年，指控罪名是"从事恐怖主义"，此后南联盟军警奉命在全境搜捕塔奇。

之后塔奇领导科索沃解放军参与了1999年的科索沃战争。

战后，联合国派遣特派团托管科索沃。塔奇组建科索沃民主党，并在2007年11月17日举行的科索沃议会选举中获得35%选票，成为议会第一大党，而执政党科索沃民主联盟只拿下22%的选票。

2008年1月8日，塔奇正式参加科索沃总理的角逐。他以85票对22票的优势，当选为科索沃新一任总理。在当地时间2008年2月17日下午三时，哈辛•塔奇在科索沃国会大楼召开特别会议中宣读《科索沃独立宣言》。

据悉，科索沃单方面宣布独立，并在此后获得美国和多数西方国家的承认，但塞尔维亚始终坚持其对科索沃的主权。