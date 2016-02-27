伊朗国会选举在平静中结束

哈通社阿斯塔纳2月27日电 据路透社消息，伊朗立法选举当地时间周五晚间结束，点票已经开始。这是一场公认为是否支持伊朗继续对外开放的选举，但是选举气氛很平静。

伊朗议会选举的最终结果需要几日后才能公布，但是外省选举的情况周六揭晓，首都德黑兰选举的结果应于下周一揭晓。伊朗选民除了选出290名议员外，还要选出88名专家委员会成员。目前，国会和专家委员会都掌控在保守派手中。

四年前议会选举，全国的投票率是64.2%，德黑兰的投票率只有48%。据当局称，5500万选民中的2800万选民参与了投票，这次的投票率有多高，将是衡量选民关注热情高低的重要标志，从投票情况看，选民投票踊跃，各大城市都排着长队投票，全国投票时间一延再延，一直延续到当地时间22点才停止投票。

这次选举同以往不同，这是伊朗同六大国七月份签署核协议，西方决定取消大部分对伊朗长达十年的制裁，伊朗摆脱孤立困境的时候举行的一场投票。

2013年当选的改革派出身的伊朗总统鲁哈尼，希望借助伊朗打破国际困境的东风，在议会获取多数，这将有助于他推动和施行一连串经济和社会改革开放的政策。

尽管不少改革派负责人被宪法委员会排斥在外，改革派候选人比以往任何时候都多。为了争取获得多数席位，改革派与包括内有保守派成员的温和派结盟。

在另外一个阵营，保守派也组成一个大联盟，他们坚守最高精神领袖和导师哈梅内伊的路线，担心外国势力正在"向伊朗渗透"。

伊朗改革派出身的前总统哈塔米，温和派出身的拉夫桑贾尼都呼吁向改革派投票，"阻挡极端分子胜利"。

按照伊朗宪法，在国会，专家投票选出最高精神领袖，改革派希望专家委员会最保守的成员能在这次选举中被击败，如是，对改革派将是一个巨大的胜利。因为，专家当选后，任期8年，考虑到最高精神领袖哈梅内伊已经76岁，新的专家委员会有可能在未来选举哈梅内伊的继承人。