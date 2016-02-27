中国专家：哈萨克斯坦与中国为巩固和维护亚洲和平发挥着重要作用

哈通社北京2月27日电 中国国际问题研究院欧亚研究所所长陈玉荣女士27日在北京与哈萨克斯坦驻中国大使沙赫拉特•努雷舍夫举行的会晤时表示，中哈关系的积极推进对促进两国共同发展与繁荣、维护地区和平与稳定都具有重要而深远的意义。

陈玉荣说，各国人民都有属于自己的梦想。习近平主席提出了中国梦这一奋斗目标。哈萨克斯坦梦体现了哈萨克斯坦人民对国家发展、社会繁荣、民族团结的美好愿望。为了实现梦想，两国都制定了各自发展战略，如中国的"一带一路"倡议和哈萨克斯坦"光明大道"计划。两项战略高度契合，有很多相似之处。中哈两国一直保持着深厚的友谊，两国政治互信得到不断加深，经贸合作日益密切。中国梦和哈萨克斯坦梦为两国人民描绘出未来发展的美好前景，也展示出两国广阔的合作空间。在实现梦想的旅途上，中哈两国必将相扶相伴，携手同行。展望未来，中哈两国人民的梦想一定会成真。

陈玉荣表示，自从中哈两国达成产能合作共识以来，两国产能合作顺利推进，取得了重要成果。一年多来，中哈产能合作成果丰硕。双方已达成52个产能合作项目，总金额达到240亿美元。（编译：金桥）